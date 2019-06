Goese dierenarts mogelijk nieuwe collega van televisiester Dr. Pol

Van den Boomgaard is namelijk één van de drie deelnemers die strijdt voor een plekje in de Amerikaanse dierenkliniek van Dr. Pol. De strijd wordt gevolgd in het nieuwe televisieprogramma 'In de voetsporen van Dr. Pol' van RTL.

Perfecte kandidaat

Van den Boomgaard heeft sinds 2005 een dierenkliniek in Goes, maar hoopt toch naar Michigan te verhuizen om daar zijn beroep voort te zetten in de praktijk van Dr. Pol. Toch moet de Goese arts zichzelf eerst nog bewijzen in de nieuwe televisieserie. Hij moet acht dagen meedraaien in de praktijk van Dr. Pol zodat hij kan laten zien dat hij de perfecte kandidaat is voor in de Amerikaanse praktijk. Hij neemt het op tegen twee andere dierenartsen. "Toch zie ik ze niet als mijn concurrenten", zegt Van den Boomgaard. "Uiteindelijk zijn we allemaal collega's, ik gun ze het allerbeste en we hebben een super leuke en leerzame tijd gehad tijdens de opnames van de serie."

Dr. Jan Pol in 2016, tussen de geiten bij Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos. (foto: ANP)

Dr. Pol

Televisiester dr. Jan-Harm Pol komt oorspronkelijk uit Drenthe, maar verhuisde later naar Amerika. Daar is hij bekend geworden door de reality-televisieserie 'The incredible Dr. Pol' op National Geographic, waarin alles draait om zijn werkzaamheden in zijn praktijk in Michigan. Omdat het, mede door de bekendheid van de televisieserie, zo ontzettend druk is in zijn praktijk, heeft hij een helpende hand nodig en deze probeert hij te vinden via de nieuwe Nederlandse televisieserie. Van den Boomgaard is het niet te doen om de bekendheid van Dr. Pol. "Natuurlijk, hij is beroemd en hartstikke goed in z'n werk. Maar aan de andere kant wordt hij wat ouder en zijn er heel veel nieuwe technieken ontwikkeld waar hij nog geen gebruik van maakt. Als ik win, dat mag ik natuurlijk nog niet vertellen, dan ga ik naar Amerika omdat ik meer van de wereld wil zien dan alleen Wemeldinge en Goes."

Concurrentie

In de eerste aflevering van het programma 'In de voetsporen van Dr. Pol', dat afgelopen zondag werd uitgezonden, vielen er al drie deelnemers af. De kans op winst voor de Goese Van den Boomgaard werd op deze manier alleen maar groter. Daarnaast hebben de andere twee overgebleven deelnemers een relatie en bieden zich als één kandidaat aan, waardoor Van den Boomgaard vanaf nu nog maar één concurrent heeft om te verslaan.