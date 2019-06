Terwijl jij op het strand ligt, werkt Petra zich in het zweet voor kerst

Als je vroeger aan Petra vroeg wat ze later wilde worden, antwoordde ze overtuigd met 'verpleger!'. Maar nu staat ze niet aan de rand van een ziekenhuisbed, maar aan de lopende band. Dagelijks is ze te vinden in de fabriek met twee productiehallen. Ze controleert of alles goed verloopt, helpt met inpakken en proeft de chocolade onder het mom van 'kwaliteitskeuring'.

Maar die extra calorieën loopt ze er meteen ook weer af, dagelijks haalt ze met gemak 10.000 stappen. Zeker in deze tijd van het jaar. Het zijn niet alleen de feestdagen die nu door haar hoofd spoken, maar ook Pasen staat voor haar al voor de deur. De eerste voorbereidingen worden er al voor getroffen. Niet op chocoladegebied, maar op het gebied van de speciale verpakkingen waar de chocolade uiteindelijk in moet worden verpakt.

Petra is momenteel druk bezig met de productie van chocolade voor de kerstdagen (foto: Omroep Zeeland)

Voor wie denkt dat het wel erg vroeg is om nu al met Pasen bezig te zijn, komt bedrogen uit. Want voor een paar internationale klanten is ze al te laat. "Die beginnen nog voor de paasdagen voorbij zijn met de volgende."

Een zwaar ongeluk van haar man Jimmy heeft hen richting de chocolade gedreven. Het echtpaar reisde tot 1988 de markten af met hun marktkraam. Na het ongeluk van haar man, kon dit werk niet meer worden voortgezet. Als afleiding bezochten ze een grote chocoladebeurs in Keulen en dat betekende uiteindelijk de start van P&T chocolate and presents.

Paaseieren liggen naast de kerstman en Rudolf het rendier

"Op de beurs raakten we aan de praat met een chocolatier uit Maastricht en namen een paar bonbons mee die wij verpakten en verkochten", legt Petra uit. En na die ene bestelling volgden er meer. De eerste grote bestelling kwam in 1990 van snoepgigant Jamin. En dat leverde de nodige logistieke uitdagingen op. "We hebben die bestelling aan de keukentafel ingepakt, want we hadden toen nog niks anders", vertelt Petra met glinsterende ogen. "Toen de vrachtwagen voor de deur stond, stonden ik, mijn vader en moeder en schoonvader op een rijtje naast elkaar en gaven we de dozen aan elkaar door tot aan de vrachtwagen."

Behalve met Kerst is Petra ook al druk in de weer met Pasen 2020 (foto: Omroep Zeeland)

In de jaren erna gingen ze steeds intensiever samenwerken met de Limburgse chocolatier en werd de productie van de chocolade overgeheveld naar Cadzand. De oude schapenstal die ze in Cadzand kochten is omgebouwd tot een moderne fabriek. Maar is inmiddels bijna te klein voor de ambities die het echtpaar nog heeft. Ze verwachten dat het bedrijf over tien jaar is verdubbeld. Daarom kijken ze al voorzichtig naar uitbreidingsmogelijkheden in de omgeving. Maar waar het schip ook strandt Cadzand zullen ze trouw blijven en niet verlaten.