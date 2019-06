Zeeland wordt wakker: opvolgers dr. Pol, hoogseizoen voor de kerst en beachvolleybal

Dr. Jan Pol in 2016, tussen de geiten bij Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos. (foto: ANP)

Opvolger dr. Pol

De bekende Nederlands-Amerikaanse televisie-dierenarts Dr. Pol is op zoek naar een collega voor in zijn praktijk in Michigan. En dat zou zomaar de Goese dierenarts Marten van den Boomgaard kunnen zijn.

Behalve met Kerst is Petra ook al druk in de weer met Pasen 2020 (foto: Omroep Zeeland)

Hoogseizoen vanwege komende kerst

Het is hoogseizoen voor Petra en haar man Jimmy Pietersz uit Cadzand. Niet vanwege het toerismeseizoen, maar vanwege kerst. Al dertig jaar heeft het echtpaar een chocolade geschenkenzaak en leveren ze over de hele wereld hun chocolade. De kerstbestellingen moeten in augustus de deur uit zijn. En dat betekent dat de fabriek in Cadzand deze dagen in het teken staat van kerstmannen én sterren.

Bouter en Penninga in de aanval (foto: Omroep Zeeland)

Beachvolleybal in Vlissingen

Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben het Eredivisie beachvolleybaltoernooi in Vlissingen op hun naam geschreven. In de finale was het Belgische duo met 2-1 te sterk voor het Nederlandse koppel Jasper Bouter en Ruben Penninga.

Zonnig weer laat de molen van Nieuw en St. Joosland van zijn beste kant schijnen (foto: Jos Clarijs)

Het weer:

Veel zon vandaag en vanmiddag ook een paar stapelwolken. Het blijft droog en met een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het 21 graden direct aan zee tot 25 graden op Tholen.