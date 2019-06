Zeeuwse scholen lopen (nog) niet warm voor 'The Daily Mile'

Vijf van die zes scholen zijn alweer afgehaakt en maar vier andere scholen zijn alsnog met het programma begonnen. Reden voor de organisatoren om komend jaar weer de schouders onder het project te gaan zetten.

The Daily Mile is een uit Schotland overgewaaid concept dat kinderen een kwartiertje per dag laat lopen om fit te blijven. Sluis en Middelburg presenteerden in maart 2018 het concept als onderdeel van de ambitie om een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)-gemeente te zijn. Alle activiteiten hebben tot doel om jongeren te laten bewegen, gezonde voeding te promoten en daarmee overgewicht te bestrijden.

Zeeland onderaan

Een jaar na de kick-off valt het aantal deelnemende Zeeuwse scholen nogal tegen. Van de zes scholen, drie in Oostburg en drie in Middelburg, die meededen met de kick-off is er nog één die het programma volhoudt, namelijk de Wilgenhof in Middelburg. Volgens de website van The Daily Mile doen er in Zeeland nu vijf scholen mee. Zeeland bungelt onderaan de lijst van The Daily Mile, Friesland staat aan kop met 58 deelnemende scholen.

Zeeland bungelt onderaan (foto: Omroep Zeeland)

We hebben na de kick-off de verantwoordelijkheid bij de scholen neergelegd, en dat blijkt niet te werken." Ruud Mesu, regisseur The Daily Mile Middelburg

De Middelburgse JOGG-regisseur Ruud Mesu weet waarom The Daily Mile niet is aangeslagen: "We hebben na de kick-off de verantwoordelijkheid bij de scholen neergelegd, en dat blijkt niet te werken." Ook de scholen in de andere Zeeuwse JOGG-gemeente (Sluis) zijn volgens JOGG-regisseur Jessica Henry niet in staat om op eigen kracht het programma in te voeren. Overigens zeggen beide regisseurs dat andere initiatieven, zoals het aanbieden van fruit- en sportprogramma's, wel succesvol verlopen.

Kinderen van de Poeljeugd lopen een rondje (foto: Omroep Zeeland)

Een belronde langs verschillende scholen levert bijna unaniem de volgende smoezen op: 1) er is geen tijd, 2) de leerkrachten hebben al te veel op het bordje, en 3) de omgeving van de school leent zich niet voor een veilig rondje hardlopen.

'Heerlijk om even te gaan rennen buiten'

De scholen die wel meedoen stapten over die bezwaren heen. Directeur Marleen de Goey van basisschool de Poeljeugd in 's-Heer Hendrikskinderen laat haar leerlingen dagelijks lopen sinds april dit jaar. Zij is ervan overtuigd dat er niets nodig is om de kinderen te laten lopen: "Ga het gewoon doen!"

En ook juf Carina Koster van de Wilgenhof in Middelburg wuift de bezwaren weg: "Juist als kinderen inzakken of juist druk zijn, is het heerlijk om even te gaan rennen buiten." De Wilgenhof loopt met de jongere groepen rond de school, de ouderen gaan wat verder de wijk in.

Schouders eronder

Ruud Mesu wil het project volgend schooljaar nieuw leven inblazen. Hij gaat kijken op welke manier de scholen begeleiding nodig hebben om The Daily Mile op te nemen in hun dagelijkse programma. Maar het hoeft volgens hem niet per se The Daily Mile te zijn: "Als het een ander beweegprogramma is, dan is dat ook goed."