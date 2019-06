Nieuwe glossy over cultuur in Zeeland

Film by the Sea 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Het eerste exemplaar wordt woensdag uitgereikt, dan ligt het ook in de winkel. De Zeeuwse Cultuur Agenda wil zich ook digitaal presenteren. "Digitaal is de toekomst," zegt Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuur Agenda, "maar we willen het blad ook op papier hebben. Zie het als een statement. We gaan dit zeker de eerste jaren doen om te laten zien dat we er zijn."

In de eerste editie is een interview te lezen met cultuurgedeputeerde Anita Pijpelink. Ook festivals als Film by the Sea en Concert at Sea komen voorbij, net als De Slag om de Schelde en het Zeeuws Orkest. Het tijdschrift is gratis te verkrijgen op diverse locaties in Zeeland, zoals boekhandels, campings en musea.

