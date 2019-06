De derby GOES-Hoek gaat er volgend seizoen komen

Daniël Wissel (midden) is in duel met Reguillo Vandepitte. Jonathan Constansia kijkt toe (foto: Frans van Pagee)

GOES en VVSB

Er zijn twee clubs die hadden aangegeven te willen overstappen van de zondag naar de zaterdag Derde Divisie. Naast de Bevelandse club is dat VVSB uit Noordwijkerhout. Die club degradeerde via de nacompetitie uit de Tweede Divisie. Van beide clubs wordt het verzoek ingewilligd.

De KNVB heeft de indeling officieel nog niet bekendgemaakt, maar de verwachting is dat beide Derde Divisies er zo uitzien.

Verwachte indelingen Derde Divisie

zaterdag zondag Ajax ADO'20 Barendrecht Blauw Geel'38 DOVO DEM DVS'33 Dongen Excelsior'31 EVV FC Lisse FC Lienden GOES Gemert Harkemase Boys Groene Ster Hoek Hercules Jong Almere City Hoogland ODIN'59 HSC'21 ONS Sneek Jong ADO Den Haag Sparta Nijkerk OFC SteDoCo OSS'20 Ter Leede Quick VVOG UNA VVSB Westlandia

GOES is blij met de nieuwe indeling. De club wil graag in overleg met Hoek om de derby tussen beide clubs in Goes bijvoorbeeld of vrijdag- of zaterdagavond te spelen. Ondanks de overstap blijft GOES een zondagclub. Na één seizoen wordt gekeken of de club op zaterdag blijft spelen.