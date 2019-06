Biervliet krijgt mail van KNVB na degradatie, club blijft vierdeklasser

(foto: Omroep Zeeland)

"Het was even schrikken toen ik vanmorgen een mail kreeg via het bestuur van Biervliet", zo begint trainer Mario de Fouw zijn verhaal. Hij is blij dat zijn ploeg toch in de 4e klasse ingedeeld gaat worden, maar heeft er wel gemengde gevoelens bij.

"Het wordt allemaal zo laat bekend. Zeker nu met de overschrijvingen. Er waren spelers die wel bij Biervliet wilden komen voetballen, maar niet in de 5e klasse. Maar dat kan nu niet meer. We hebben voor volgend seizoen ook wel een smalle selectie, dus het zal zwaar worden. Aan de andere kant: de 4e klasse is ook wel weer een mooie klasse om in te spelen. En een beloning voor onze ploeg dat we de nacompetitie nog gehaald hebben en niet rechtstreeks gedegradeerd zijn."

Mario de Fouw (foto: Omroep Zeeland)

Lucky loser

Biervliet is een van de vier clubs die door de KNVB als lucky loser is aangewezen omdat er plekken in het zondagvoetbal zijn vrijgekomen doordat clubs overstappen naar zaterdag of fuseren. De vier clubs zijn: WSJ, Biervliet, De Weebosch en OSC'45.

Vorig seizoen kreeg Biervliet met een soortgelijke situatie te maken toen de club in de nacompetitie voor promotie naar de 4e klasse uitgeschakeld. Ook toen werd de club door de KNVB alsnog ingedeeld in de 4e klasse.