Vier kampioenen, tien degradanten en bijna 6600 goals

Op het hoofdveld van GOES werd dit seizoen 143 keer gescoord, onder meer door Tim de Winter (links) (foto: Rene van der Vliet)

De meeste doelpunten werden dit seizoen op het hoofdveld van voetbalclub GOES gescoord: 143 treffers (door thuis- en uitclub) in 34 wedstrijden. Dat aantal is zo hoog omdat er twee teams op dat veld hun thuisduels speelden: GOES zaterdag en GOES zondag. Afgelopen zondag werden er nog vier goals aan toegevoegd, omdat Groede en Victoria'03 de finale van de nacompetitie op Sportpark Het Schenge speelden. De uitslag was 1-3 voor Victoria'03.

Zeven goals per wedstrijd

Gemiddeld gezien werden de meeste doelpunten gescoord op Sportpark De Vossenberg in Oud-Vossemeer: 97 treffers in veertien duels (gemiddeld bijna zeven goals). Helaas voor zaterdag vierdeklasser Vosmeer vielen de meeste goals in het voor hen verkeerde doel, want Vosmeer won afgelopen seizoen op eigen veld slechts één wedstrijd. Ook hield Vosmeer op eigen veld slechts één keer 'de nul'. Dat was het duel tegen Waarde dat in 0-0 eindigde.

Op veld Zeeuws veld vielen de meeste goals

waar waar aantal hoofdveld Sportpark Het Schenge Goes 143 hoofdveld Sportpark De Vossenberg Oud-Vossemeer 97 hoofdveld Sportpark De Veerse Poort Middelburg 94 hoofdveld Oostersportpark Oosterland 87

Duiveland werd kampioen en won ook nog eens de meest doelpuntrijke wedstrijd in Zeeland met 2-13. (foto: Omroep Zeeland)

Op het veld van Vosmeer werd dit seizoen ook het meest doelpuntrijke duel in het Zeeuwse amateurvoetbal gespeeld. Op donderdag 18 april eindigde het duel tussen Vosmeer en Duiveland in een 2-13 zege voor de kampioen in de 4e klasse B.

Ook het eerste duel tussen beide ploegen, in Oosterland, staat in de top vijf van meest doelpuntrijke duels.

Meest doelpuntrijke duels

datum duel uitslag 18-4-2019 Vosmeer - Duiveland 2-13 8-9-2018 SC Stavenisse - NSV 5-8 27-10-2018 DwO'15 - Vosmeer 9-4 28-10-2018 Schoondijke - Sluis 2-10 1-12-2018 Duiveland - Vosmeer 12-0 9-3-2018 Brouwershaven - Duiveland 0-12 26-5-2018 Hontenisse - IJzendijke 12-0

's-Heer Arendskerke is kampioen geworden in de 3e klasse A van het zaterdagvoetbal (foto: Peter Wijts)

Vijf Zeeuwse ploegen werden dit seizoen kampioen; Duiveland was de eerste. Daarna volgden nog Terneuzense Boys, 's-Heer Arendskerke (foto), Lewedorpse Boys en STEEN. Deze ploegen spelen volgend seizoen een klasse hoger, samen met vier Zeeuwse ploegen die via de nacompetitie promoveerden.

Tien ploegen degradeerden. Voor VC Vlissingen was het een seizoen om snel te vergeten, want zowel de zondag- als zaterdagploeg degradeerde.

Thomas Ragut, trainer van de zaterdagploeg van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Promovendi en degradanten

promovendi degradanten Terneuzense Boys (2E zat) De Meeuwen (1B zat) 's-Heer Arendskerke (3A zat)) Krabbendijke (2E zat) Lewedorpse Boys (4A zat) Tholense Boys (2E zat) Duiveland (4B zat) Nieuwdorp (2E zat) STEEN (4A zon) Kruiningen (3A zat) Walcheren (3A zat) VC Vlissingen (3A zat) GOES (4A zat) Smerdiek (3B zat) Patrijzen (4A zat) VC Vlissingen (Hfd B zon) Sluis (5A zon) Clinge (3A zon) Vogelwaarde (4A zon)