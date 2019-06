Politie waarschuwt voor 'knuffeldieven', die ouderen van sieraden beroven op straat

Politie-uniform (archieffoto) (foto: ANP)

De dieven gaan volgens de politie geraffineerd te werk. Ze spreken mensen op straat aan, met name ouderen, en vragen hen de weg naar bijvoorbeeld een ziekenhuis, apotheek of een kerk. Soms hebben ze ook een landkaart bij zich. Als bedankje willen ze hun slachtoffers vervolgens zogenaamd een ketting omhangen of omhelzen. Daarbij stelen ze stiekem kettingen en andere sieraden.

Afgelopen weekend sloegen de 'knuffeldieven' onder meer toe in Nieuw Namen. Daar beroofden ze zaterdagmiddag om 14.30 uur een 84-jarige vrouw van haar sieraden. Diezelfde dag sloegen ze ook toe in Ossendrecht, bij een 85-jarige vrouw. Gisteren werden ook nog eens een 85-jarige man uit Baarle-Nassau en een 80-jarige man uit Goirle op dezelfde wijze beroofd.

Donkerkleurige auto

In alle gevallen spreken de slachtoffers over een donkerkleurige auto waarin meerdere mensen zitten, een man als bestuurder en meerdere vrouwelijke passagiers. Ze vragen soms de weg in het Engels, maar andere keren spreken ze Nederlands. Alle slachtoffers geven aan dat de vrouw door wie ze beroofd zijn niet heel jong meer is, mogelijk zelfs al rond de 60 jaar oud is, een klein en gezet postuur heeft en donkerkleurig haar.

De politie is op zoek naar getuigen en sluit bovendien niet uit dat er nog meer mensen zijn die het slachtoffer zijn geworden van deze laffe bende. Zij worden opgeroepen om alsnog aangifte te komen doen.

Dierbaren waarschuwen

Naast de getuigenoproep roept de politie ook iedereen met oudere familieleden, vrienden of bekenden op om hun dierbaren te waarschuwen voor deze 'knuffeldieven'. "Hoe meer oudere mensen vooraf gewaarschuwd zijn, hoe kleiner de slagingskans voor dit soort laffe praktijken!", schrijft de politie.