Nooit meer met honderd kilometer per uur over de Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering, hier mag je binnenkort geen honderd meer rijden (foto: Omroep Zeeland foto: Nella Padmos)

Deze voorgenomen maatregel van Rijkswaterstaat is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Met de verlaging van de maximumsnelheid geldt voor het hele Zeeuwse deel van de N57 dat je er nog maar tachtig mag. Bij de rest van de Zeeuwse N57 was de toegestane snelheid eerder al verlaagd.

Landbouwverkeer

De verlaging van de maximumsnelheid lag in de lijn der verwachtingen. Bij de proef met landbouwverkeer over de Zeelandbrug werd er al over gesproken dat de snelheid mogelijk omlaag zou gaan op de Oosterscheldekering. Dat zou namelijk betekenen dat het landbouwverkeer over de stormvloedkering in de Oosterschelde mag rijden en de route over de Zeelandbrug komt te vervallen.

De proef met landbouwverkeer over de Zeelandbrug (foto: Omroep Zeeland)

Maar deze snelheidsverlaging betekent nog niet dat het landbouwverkeer nu al over de kering mag rijden. Voor dat mogelijk is, moeten eerst andere maatregelen getroffen worden, zoals de aanleg van passeerstroken.

Verkeersveiligheid

De officiële reden voor het verlagen van de maximumsnelheid is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Bovendien is Rijkswaterstaat al langer bezig met een ontmoedigingsbeleid, om doorgaand verkeer te stimuleren om andere routes te kiezen dan de N57. Die is daardoor verworden tot een weg met een regionale functie en op dat soort wegen mag je doorgaans niet harder dan tachtig kilometer per uur.

In de voorgenomen maatregelen staat ook dat de maximumsnelheid in de buurt van de rotonde bij De Banjaard op Noord-Beveland ook omlaag gaat. Daar mogen automobilisten en motorrijders nu nog zeventig kilometer per uur en dat gaat omlaag naar vijftig.

Vertraging

Officieel gaan de maatregelen eind juli in, maar of de maximumsnelheid dan ook meteen omlaag gaat naar tachtig kilometer per uur is nog maar de vraag. Voor die tijd zouden ingediende bezwaren namelijk nog voor vertraging van de snelheidsverlaging kunnen zorgen.

Lees ook: