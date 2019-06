Scalda-studenten winnen chemiewedstrijd: 'We doen niet onder voor hbo'ers'

"We hadden het ook echt niet zien aankomen", zegt een van de studenten. Ze hadden vooral verwacht dat de hbo-scholen het beter zouden doen. Toen ze bij de laatste twee op het podium stonden werd het pas serieus en even later werden ze uitgeroepen tot winnaar.

Verrassing

Hoewel Houtekamer alle vertrouwen heeft in zijn studenten, kwam dat toch als een verrassing. "Het was denk ik tien jaar geleden dat we voor het laatst meededen. We hadden ook nog nooit gewonnen dus het is best bijzonder dat we deze prijs winnen", aldus Houtekamer.

De studenten kregen maanden geleden een monster opgestuurd. Dat hebben ze vervolgens grondig moeten analyseren. En dat deden ze blijkbaar het beste van alle deelnemende scholen.

'Volgend jaar weer'

"De organisatie zei gelijk tegen ons na afloop: 'Nu kun je toch niet meer wegblijven?' Dus ik heb beloofd dat we volgend jaar zeker weer meedoen", vertelt Houtekamer.