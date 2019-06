'Betaald voetbal in Zeeland, we moeten het maar weer eens proberen'

GOES promoveerde twee seizoenen op rij, werd dit jaar vierde in de Derde Divisie en pakte een periodetitel, een uitstekende prestatie. Hoek deed hetzelfde: ook die club won een periodetitel en eindigde als debutant in Derde Divisie direct op de vierde plek.

Uitgeschakeld

Beide clubs werden, helaas, al in de eerste ronde van de nacompetitie uitgeschakeld. "Beide clubs hebben aan de deur van de Tweede Divisie geklopt", zegt Rogier Veenstra, die dit seizoen trainer was van GOES. "Daar mogen we best optimistisch over zijn."

Rogier Veenstra en Steve Schalkwijk zijn blij na een zege (foto: Orange Pictures)

Toch lukte het beide verenigingen niet om te promoveren en ook ploegen als Vlissingen (degradatie uit Hoofdklasse) en Kloetinge (geen promotie naar Hoofdklasse) draaiden geen goed seizoen. "Dat is wel een probleem. De verschillen zijn erg groot", legt Veenstra uit. "Voor jonge talentvolle jongens die in de 2e of 3e klasse beginnen is het moeilijk om meteen de stap te maken naar de top van de Derde Divisie."

'Genoeg talent'

Volgens John Karelse, die dit seizoen in de winter opstapte bij Vlissingen, is er zeker genoeg talent in de provincie. Hij vindt dat er goed mee omgegaan moet worden, maar wijst ook naar de mentaliteit van de jeugd zelf. "Ik vind dat ze er zelf ook wat meer aan mogen doen."

Teleurstelling bij Kloetinge na het mislopen van promotie (foto: Ron Quinten)

De Derde Divisie is slechts het vierde voetbalniveau van het land, Zeeland is de enige provincie van Nederland die geen clubs op een hoger niveau heeft spelen. Als we daar naar toe willen is het volgens Veenstra belangrijk dat de clubs in de onderste klassen de stap naar boven maken. "Dus niet alleen Kloetinge en Vlissingen als eersteklasser, maar meerdere Zeeuwse clubs zouden daar moeten spelen."

Zeeuwse profclub

En dus komt het aloude idee om een samenwerking op te zetten weer boven drijven. "Als je echt hoger wil spelen dan is dat zeker nodig", zegt Veenstra die weet dat samenwerken in Zeeland erg gevoelig ligt. "Als je de accommodatie van Kloetinge of Zeelandia Middelburg pakt, een goede technische staf neerzet en de beste spelers pakt van Kloetinge, Hoek, GOES en Vlissingen dan denk ik dat je een heel eind kan komen."

Karelse stapte halverwege dit seizoen op als trainer van Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Karelse noemt het ontbreken van een profclub een probleem. "De jeugd heeft niets om tegenaan te kijken. Voor jonge spelers is zo'n uithangbord belangrijk." De trainer die volgend jaar Zeeland verlaat om Achilles Veen te gaan coachen denkt dat er wel budget genoeg is voor een Zeeuwse BVO.

Samenwerken

"Alleen het samenwerken is iets wat een aantal clubs niet wil", zegt Karelse. "Maar daar moet je overheen stappen. Voor mij is het een droom om dat een keer te starten. We moeten het weer eens een keer proberen."