'Het is niet de bedoeling dat er straks overal windmolens staan in Middelburg'

Boudewijn Tonnaer gaf eerder gastlessen aan studenten van Scalda over zijn zelfgemaakte windmolen (foto: Omroep Zeeland)

In de achtertuin van Tonnaer staat sinds oktober vorig jaar een windmolen van zo'n vijf meter hoog. De gemeente heeft een klacht ontvangen van een omwonende die zegt overlast te hebben van de molen. "En dus moeten we handhavend optreden", zei wethouder Aalbers vanavond. "De molen is zonder vergunning neergezet en staat er dus illegaal. Het is niet de bedoeling dat er straks zomaar overal windmolens komen te staan in onze stad."

Dwangsom handhaven

De eigenaar van de windmolen heeft een brief van de gemeente gekregen dat de molen op 10 juni weg moet zijn. Op straffe van een dwangsom van 5.000 euro. Tonnaer vroeg de raadsleden vanavond om te voorkomen dat de molen weg moet. Maar hem werd duidelijk gemaakt dat de gemeenteraad daar niet over gaat nu er een handhavingsverzoek ligt. "En dat gaan we niet intrekken", liet wethouders Aalbers weten. "Er is niet eens een officiële aanvraag gedaan om een vergunning te krijgen."

Zonder vergunning neergezet

Eerder lieten de Lokale Partij Middelburg en de PvdA weten dat de gemeente 'wat al te voortvarend' te werk is gegaan. Ze dienden een motie in met met het verzoek om nog eens rustig te spreken over de hele kwestie voordat een definitief besluit wordt genomen. Die motie werd eerder met een ruime meerderheid aangenomen, maar de wethouder liet vanavond weten dat de eigenaar van de windmolen voldoende mogelijkheden geboden zijn om deze ergens anders te plaatsen. Maar Tonnaer koos er zelf voor om de molen op eigen houtje zonder vergunning neer te zetten.

