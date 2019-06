Erben Wennemars is teleurgesteld in Zeeland

Wennemars gaat sinds 2016 het land rond als ambassadeur voor The Daily Mile. Met zijn aanstekelijk enthousiasme probeert hij de leerlingen en leraren op basisscholen zover te krijgen dat ze elke dag een tijdje naar buiten gaan om te bewegen. In theorie zouden ze dagelijks zo'n anderhalve kilometer moeten gaan joggen.

Nog niets verloren

Erben Wennemars gaf vorig jaar in Middelburg de Zeeuwse aftrap van The Daily Mile. Ook in Sluis gingen drie scholen van start. Het programma moest zich daarna als een olievlek over Zeeland verspreiden. Maar een jaar later presteert Zeeland het slechtst van alle provincies met slechts vijf deelnemende scholen.

In Friesland bijvoorbeeld bewegen de leerlingen van maar liefst 58 scholen iedere dag onder schooltijd. Wennemars is teleurgesteld in Zeeland: "Maar er is nog niets verloren, want alle scholen kunnen nog steeds ieder moment beginnen."

Leerlingen van De Poeljeugd in Goes lopen The Daily Mile (foto: Omroep Zeeland)

Geloven in de kracht van bewegen

Wennemars heeft weinig begrip voor scholen die zeggen dat er te weinig tijd is en dat leerkrachten teveel te doen hebben: "Als er te veel druk is dan is er juist tijd nodig om er een kwartiertje tussenuit te gaan en te gaan lopen. Je hebt er niets voor nodig, alleen maar de wil om het te doen."

Wennemars pleit daarom voor een omslag in denken: "Als je gelooft in de kracht van bewegen, en vindt dat kinderen niet gemaakt zijn om binnen te zitten en dit programma daar geschikt voor is, dan kun je morgen aan de slag."