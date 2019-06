'De Tour of Giro naar Zeeland zou mooi zijn'

Cees Priem is al zo'n vijftig jaar actief in de wielerwereld. Eerst als profrenner, daarna als ploegleider en de laatste jaren werkt hij achter de schermen om grote wielerevenementen naar Nederland te halen. Priem is inmiddels 68 jaar, maar aan stoppen denkt hij nog niet. Deze dagen is hij vooral druk met een van zijn nieuwe projecten. Als manager bij Libéma Profcycling in Rosmalen is hij één van de drijvende krachten achter de vernieuwde ZLM Tour.

Van ZLM Tour naar EK

Deze internationale wielerwedstrijd maakt, na een jaar afwezigheid, een herstart. Morgen start de vijfdaagse wedstrijd met een proloog in Yerseke. Donderdag eindigt de etappe in Heinkenszand. De andere dagen (tot en met zondag) wordt er buiten Zeeland gefietst.

Cees Priem klopt Eddy Merckx in de Tour de France van 1975 in Molenbeek (foto: ANP)

De ZLM Tour is een van de drie belangrijke evenementen van Priem dit jaar. In het najaar wordt het EK baanwielrennen in Apeldoorn gehouden en in augustus het EK op de weg in Alkmaar. Ook deze evenementen zijn door de Bevelander naar Nederland gehaald. Priem vindt het leuk werk. "Je hebt met iedereen contact. Met gemeenten en bedrijven. Ik probeer vooral mezelf te blijven. Dat werkt het beste."

Cees Priem (Ovezande, 27 oktober 1950) werd Nederlands kampioen in 1974. In de Tour de France won hij twee etappes (in 1975 en 1980). Ook in de Vuelta was Priem succesvol met twee ritzeges (1976 en 1977). Na zijn carrière ging hij aan de slag als ploegleider. Hij was succesvol met TVM, maar in 1998 werd er doping gevonden in een vrachtwagen van de ploeg. Dat kwam tijdens de Tour aan het licht, waardoor Priem in de gevangenis belandde. Na zijn vrijlating mocht hij maanden het land niet verlaten. In 2014 bleek dat de renners Jeroen Blijlevens en Bart Voskamp betrokken waren bij het transport. Inmiddels werkt Priem al meer dan twintig jaar voor Libéma Profcycling uit Rosmalen. Priem haalt grote wielerevenementen naar ons land. Dat deed hij onder meer met de Ronde van Italië in 2010 (Amsterdam en rit naar Middelburg) en 2016 (Apeldoorn).

Cees Priem tijdens een werkbezoek aan Alkmaar (foto: Omroep Zeeland)

Priem (68) denkt nog niet aan stoppen. Sterker nog: hij heeft nog wel een wens voor de toekomst. Een groot evenement als de Tour of Giro naar Zeeland halen. "Om nog maar eens aan de wereld te laten zien hoe mooi Zeeland is." Zijn voorkeur wil hij niet uitspreken. "Ik ben er mee bezig en we gaan zien wie de beste papieren heeft."