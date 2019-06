Niet iedere schoolklas heeft straks misschien een eigen leraar

Volgens Transfercentrum Onderwijs Zeeland, die vervangingen officieel regelt, ligt het probleem vooral bij invalleerkrachten. Gevolg daarvan is dat steeds meer directeuren zelf een oplossing zoeken. Zo wordt van parttime leerkrachten vaak gevraagd om extra te komen werken, worden kinderen verdeeld over groepen of worden groepen samengevoegd.

Naar huis gestuurd

In extreme gevallen worden klassen naar huis gestuurd. Volgens Henk Zielstra, bestuurder van de Archipel scholengroep, gebeurt dat alleen als het echt niet anders kan. "Als je niet kan vervangen zul je het met de mensen moeten doen binnen je school. Of op een andere manier maar in deze tijd leven we wel. Ik kan het niet mooier maken dan het is."

Kind steekt vinger omhoog in de klas (foto: Omroep Zeeland)

Veel besturen denken de openstaande vacatures nog voor het begin van het nieuwe school/studiejaar in te kunnen vullen. Maar dan moet er geen leerkracht of leraar ziek worden. En dus blijft de vraag of ieder kind na de zomer, alle dagen, nog een eigen leraar voor de klas heeft.

Transfercentrum Onderwijs Zeeland lijkt het somber in te zien. Zij verwachten namelijk na de zomervakantie een nog verdere afname in het aantal beschikbare invallers doordat ze ondertussen benoemd zijn op openstaande vacatures.

Optimistisch ondanks de feiten

Maar ondanks de feiten wil bestuurder Zielstra het van de zonnige kant blijven bekijken. "Ik ben optimistisch gestemd. Als ik naar die vacatures kijk die wij op dit moment hebben openstaan dan gaat het lukken. Hoe dan ook willen we zorgen dat alle kinderen volgend jaar een juf of meester hebben."