Brand bij B&B in Goes was inderdaad brandstichting, politie zoekt getuigen

Brandweer moet dak openbreken om bij brandhaard te komen bij bed and breakfast in Goes (foto: HV Zeeland)

De bewoners van de bed and breakfast Oostmolenhoeve aan de 's-Gravenpolderseweg werden in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.20 uur gewekt door geklop op de voordeur en door geblaf van hun hond. Voorbijgangers bleken het vuur ontdekt te hebben en zij probeerden de bewoners te waarschuwen.

Schuurdeur in brand

Eenmaal buiten bleek er een schuurdeur in brand te staan. Waarschijnlijk is een brandbare vloeistof gebruikt om het vuur aan te steken. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Bij de brand raakte niemand gewond.

De brandweer had slechts een kwartiertje nodig om de vlammen onder controle te krijgen, maar daarna duurde het lang om de brand echt helemaal uit te krijgen. Daarvoor moest ook het een en ander gesloopt worden om bij smeulend materiaal te komen. Nadat met een warmtecamera was geconstateerd dat de brand echt uit was is de brandweer ingerukt. Toen was het inmiddels bijna 3.45 uur.

Getuigen

De politie hoopt dat er mensen zijn die rond enen 's nachts iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de woning of iets verdachts op camerabeelden hebben gezien. Getuigen en eigenaren van bewakingscamera's worden opgeroepen om zich te melden bij de politie.

