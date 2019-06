Debuutplaat Says Who? bevat veel laagjes

Says Who? is de artiestennaam van Sven de Lijser. Vier jaar geleden maakte hij de EP Directions. De titel van het nieuwe album, Intricate, betekent zoveel als 'gelaagd', 'gedetailleerd', 'ingewikkeld'.

Sven: "Ik heb veel laagjes in de muziek. Het idee is dat je steeds iets nieuws kan blijven ontdekken. Het zijn instrumentale tracks met invloeden uit met name Afrikaanse funk en Zuid-Amerikaanse muziek. Al die verschillende stijlen probeer tot een eenheid te brengen."

Sample based

Millennium Jazz Music is niet zo'n groot label. Het is een label van gelijkgestemde muzikanten in het genre 'sample based'. Intricate bevat een samenwerking met stadgenoot DJ Vindictiv. De Londense muzikante Vicky Flint levert een bijdrage op trompet en flügelhorn.

De plaat is behalve als download ook op vinyl verkrijgbaar.