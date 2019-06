Hoe blijven we droog als de zee straks meters hoger staat? Dit zijn vier oplossingen

Volgens Marjolijn Haasnoot, onderzoeker waterbeheer bij Deltares, wordt het tijd dat we actie ondernemen. "We hoeven morgen nog niet met de schop in de grond. Maar na 2050 kan de stijging van de zeespiegel sneller gaan dan verwacht en moet er in korte tijd veel gebeuren. Het is dus van belang dat we nu al gaan onderzoeken wat de gevolgen eventueel zijn en welke maatregelen we kunnen nemen. Nu hebben we nog tijd om plannen te maken." Volgens Haasnoot zijn er vier scenario's.

1. Gigantisch fort

"Het eerste scenario is simpel. De huidige strategie wordt voortgezet en we maken van Nederland een gigantisch fort." Volgens Haasnoot moeten er dan wel enorme dijken worden gebouwd. Daar horen ook enorme gemalen bij. Haasnoot: "De rivieren stromen namelijk niet meer de zee in, maar eindigen bij dammen, waar het water moet worden weggepompt. Dat heeft tot gevolg dat de bodem van de polders zout worden en dat is niet goed voor de landbouw."

Nederland is de veiligste delta van de wereld en heel veel mensen werken ontzettend hard om ervoor te zorgen dat we dat ook in de toekomst blijven." Marjolijn Haasnoot - Deltares

Daarnaast kost het ook ontzettend veel geld. Er ligt namelijk ruim 3.000 kilometer aan zee- en rivierdijken in Nederland. Het verhogen van de dijken kost vermoedelijk al honderden miljarden. Haasnoot: "De hogere dijken zullen naast een stuk hoger ook veel breder worden. Want alleen als de basis breder is, kunnen ze de extra waterdruk aan." Het gevolg is dat mensen die nu langs de dijk wonen hun uitzicht kwijtraken en waarschijnlijk uiteindelijk moeten verhuizen.

De dijken verhogen om het achterland te beschermen (foto: Deltares)

2. Steden op palen

Bij het tweede scenario geven we het water alle ruimte, zodat er soms grote stukken land onder water komen te staan. In die gebieden kun je dan drijvende woningen bouwen of hele steden en dorpen op palen. Je beperkt dan de schade. Deze strategie wordt onder meer toegepast langs de kust van Galveston in Texas en in Bangladesh

3. Aanvalsscenario

We kunnen ook de aanval inzetten, oftewel eilanden bouwen in zee. Dit wordt ook wel de aanvalsstrategie genoemd. Maar volgens Haasnoot is dit niet het beste idee. "Eilanden kunnen golven breken, maar zullen hoger gebouwd moeten worden en ook verbonden moeten worden met het vasteland om het land ook op de langere termijn tegen een hoge zeespiegelstijging te verdedigen."

Nederland geeft land prijs (foto: Deltares)

4. Verhuizen

Aan het laatste scenario wil eigenlijk niemand denken. Hierbij zouden we namelijk een gedeelte van onze kust moeten opgeven en richting het oosten moeten verkassen. Maar wetenschappers vinden dat ook deze optie serieus onderzocht moet worden in de toekomst. Want er komt misschien ooit een tijd dat we echt onze biezen moeten pakken om het hogerop te zoeken en dan moeten we wel voorbereid zijn.

Volgens Haasnoot is het laatste scenario echt voor de lange termijn. "Voorlopig hoeven we ons nog geen zorgen te maken. Nederland is namelijk de veiligste delta van de wereld en heel veel mensen werken ontzettend hard om ervoor te zorgen dat we dat ook in de toekomst blijven."