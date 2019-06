Burgemeester Schouwen-Duiveland met pensioen

Rabelink is sinds 2009 burgemeester van Schouwen-Duiveland. Daarvoor was hij burgervader van Maasbree. Schouwen-Duiveland is de zevende Zeeuwse gemeente in drie jaar die een nieuwe burgemeester krijgt.

Burgemeester Gerard Rabelink (foto: Omroep Zeeland)

In het begin van zijn periode in Zeeland kreeg Rabelink veel kritiek rondom het familiedrama in Zierikzee. In 2011 kwam Gerard Rabelink landelijk in het nieuws omdat hij besloot de tweede dag van het festival Concert at Sea af te blazen vanwege de harde wind.

Tijdens de nationale herdenking van de Watersnoodramp op 1 februari 2018 hield Rabelink een speech die live werd uitgezonden op Omroep Zeeland en NPO 1. Als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid kreeg hij diverse keren te maken met grof geweld. De bekendste zaak was de vechtpartij in Renesse waarvoor Duitse voetbalhooligans veroordeeld zijn.

Rabelink had al vroeg een band met Schouwen-Duiveland omdat hij met zijn ouders jaarlijks op vakantie ging in Burgh-Haamstede en daar ook zijn echtgenote leerde kennen.

Rabelink blijft op Schouwen-Duiveland wonen. Hij vond 1 mei 2020 een goed moment om te stoppen zodat de gemeente genoeg tijd heeft om een opvolger te vinden en er geen waarnemend burgemeester hoeft te komen.

