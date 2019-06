Wel of niet voldoende compensatie voor uitbreiding minicamping De Heksenketel?

Minicamping De Heksenketel wil 25 plaatsen verhuren (foto: Omroep Zeeland)

De gemeentelijke jurist, Elina Jansen, zegt dat de uitbreiding van de camping niet aan de voorschriften voldoet. "De gemeente Veere heeft een vereveningsplan voor campings die willen uitbreiden van vijftien naar 25 plekken. Dat wil zeggen dat ze iets moeten doen in het landschap om als het ware de uitbreiding te compenseren. In het geval van De Heksenketel ging dat om een plan van de herbouw van een Zeeuwse landbouwschuur. Dat was al in 2008." En volgens de juriste is er nog steeds niets gebeurd.

Financiële crisis

Volgens Van Leeuwen komt dat onder meer door de financiële crisis die toen de kop op stak. "De verbouwing zou zo'n 4 ton gaan kosten, dat konden we niet meer betalen. Nu zijn we bezig met een aanpassing aan het landschap voor een bedrag van 5.000 euro." Volgens de gemeente is dat te laat omdat het bestemmingsplan inmiddels is veranderd en er dus geen ruimte meer is voor uitbreiding naar 25 plaatsen.

De rechter doet over twee weken uitspraak in deze zaak.

Jurist van de gemeente Veere Elina Jansen en advocaat van De Heksenketel Bram van Leeuwen

