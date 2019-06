Minister wil rijbewijzen van 75-plussers verlengen vanwege lange wachttijden bij CBR

Leen van der Weele heeft al bijna twee maanden een verlopen rijbewijs (foto: Omroep Zeeland)

Nu moeten ouderen die willen blijven rijden na hun 75e een nieuw rijbewijs aanvragen, inclusief een gezondheidsverklaring. Ook moeten ze medisch gekeurd worden om te bepalen of het wel veilig is om achter het stuur te zitten. Maar het aanvragen van die rijbewijzen kost het CBR veel tijd en ander werk dreigt daardoor onder te sneeuwen, zo blijkt uit de brief van de minister.

Veel ouderen zitten door de lange wachttijden bij het CBR langdurig zonder rijbewijs, terwijl ze vaak juist afhankelijk zijn van hun auto. Een van hen is Johan Slabbekoorn uit Kapelle. Hij vroeg in december een nieuw rijbewijs aan, maar heeft nog altijd zijn nieuwe rijbewijs nog niet ontvangen.

'Met lege handen'

Het rijbewijs van Slabbekoorn verliep in april en hij heeft te horen gekregen dat alles pas in augustus in orde is. "Eerst zeiden ze dat het in juni in orde zou zijn. Nu zeggen ze augustus, maar ik sta nog steeds met lege handen", vertelde Slabbekoorn vorige week.

Begin mei trok de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) hierover al aan de bel. In een plattelandsprovincie als Zeeland zijn de effecten hiervan volgens de VZG 'misschien nog wel schrijnender dan elders' en het CBR doet volgens de VZG bovendien te weinig om de lange wachttijden tegen te gaan.

Sociaal isolement

In een uitgestrekte provincie als Zeeland moeten mensen soms lange afstanden overbruggen en is er bovendien lang niet overal goed openbaar vervoer beschikbaar. En onze provincie is ook nog eens sterk vergrijsd, waardoor met name de oudere inwoners van Zeeland volgens de VZG in een sociaal isolement terechtkomen als zij geen gebruik kunnen maken van hun auto.

De Tweede Kamer dringt daarom al langer aan op een oplossing voor deze groep. De verwachting was dat er eind dit jaar een eind zou komen aan de wachttijden, maar nu is al duidelijk dat dat niet gaat lukken.

Risicogroepen moeten steeds langer wachten

Van Nieuwenhuizen grijpt in omdat risicogroepen ook steeds langer moeten wachten. Het gaat dan om mensen die zich na een operatie bij het CBR melden voor een herkeuring. Ook vreest de minister dat mensen door de wachttijden in de verleiding kunnen komen om te liegen over hun gezondheid. Hierdoor kan de verkeersveiligheid in gevaar komen, aldus de minister.

Door 75-plussers een jaar respijt te geven krijgt het CBR de ruimte om zich te richten op de meest risicovolle groepen en om achterstanden weg te werken. Ouderen die voor een jaar verlenging in aanmerking willen komen, moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De verzekeraars hebben volgens de minister geen bezwaren tegen haar plannen.

Maatregel 'gezien de urgentie' eerder invoeren

Invoering van de administratieve verlenging van het rijbewijs duurt zes tot negen maanden, maar Van Nieuwenhuizen wil 'gezien de urgentie' bekijken of de maatregel daarop vooruitlopend al kan worden ingevoerd. Ze wil de duur van de maatregel zo beperkt mogelijk houden. Ze overlegt nog met Justitie en Veiligheid over de handhaving.

De Tweede Kamer praat woensdag met de minister over het CBR dat kampt met grote vertragingen, lange wachttijden en slechte bereikbaarheid. Ook heeft het te maken met een uit de hand gelopen ICT-project. De minister heeft het toezicht op het CBR daarom aangescherpt.

Lees ook: