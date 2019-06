Zeeland zet in op één krachtige lobby

Het Binnenhof in Den Haag, ook hier moet krachtiger worden gelobbyd, zegt Polman (foto: Omroep Zeeland)

Afgesproken is dat elke twee weken de vertegenwoordigers van alle besturen samenkomen, dus van de gemeentes, provincie en het waterschap. Op basis van dat overleg wordt er één agenda opgesteld. En op basis van die agenda één nieuwsbrief. Die gaat naar bijvoorbeeld Kamerleden of leden van het Europees Parlement die zich bezighouden met onderwerpen die voor Zeeland van belang zijn.

Blij met één geluid

De provincie heeft drie lobbyisten: twee in Den Haag en één in Brussel. Ook zij krijgen straks die ene nieuwsbrief. Polman: "Ik ben blij dat we voor één geluid gaan, dat is ook sterker."

Onderwerpen die op de agenda en in de nieuwsbrief komen te staan zijn volgens Polman zeer uitlopend. "Denk aan de verdeling van geld voor bijvoorbeeld onderwijs en jeugdzorg. Als daar in de Tweede Kamer over gepraat wordt, is het mooi dat wij vanuit hier met één stem daarover naar buiten komen." Maar ook over langlopende dossiers als de marinierskazerne is het volgens Polman goed als daar een sterke lobby op zit.