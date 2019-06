'Het kan echt niet anders, een nachtje per jaar moet ie dicht'

Schoonmaken en lampen inspecteren (foto: Omroep Zeeland)

Ieder jaar gaat de Westerscheldetunnel een nacht dicht voor groot onderhoud. Dit jaar lag de nadruk op asfalteringswerkzaamheden en schoonmaakwerk. Het is de bedoeling dat er 3000 vierkante meter nieuw asfalt wordt gelegd. In totaal zijn er tachtig mensen aan het werk.

Strakke planning

"Het vergt een strakke planning", zegt Donny Meijer van Westerschelde Maintenance, de aannemer die verantwoordelijk is voor het onderhoud in en bij de tunnel. "Want er moet echt heel veel gebeuren. Denk maar eens aan het testen van alle verlichting, het schoonmaken van alle hectometerpaaltjes en het testen van alle technische systemen."

Kan niet anders

Mensen moeten een flink stuk omrijden, en worden via Antwerpen gestuurd. "Vervelend, dat snap ik", zegt Meijer. "Maar het kan echt niet anders. Een nachtje per jaar de tunnel dicht hebben we echt nodig. Als dat niet kan, moeten we de tunnel later echt sluiten omdat we te maken hebben met achterstallig onderhoud."

Donny Meijer legt uit wat er allemaal moet gebeuren