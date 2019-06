Blauwe woonwijk Kapelle van de baan, maar nog niet helemaal afgeschreven

De geplande dertig woningen zouden behalve energie ook zoet water produceren door met de overcapaciteit aan zonne-energie brak grondwater om te zetten in zoet water. In de wintermaanden zou het systeem omdraaien en zou er stroom worden opgewekt door zoet en brak water met elkaar in contact te brengen.

Door zout water te ontzilten wordt er zoet water gemaakt wat door agrariërs gebruikt kan worden in droge tijden. (foto: Omroep Zeeland)

Het college van B&W van Kapelle liet eind vorige maand al weten geen heil te zien in de plannen. Er waren nog te veel onbeantwoorde vragen en daarnaast zou het plan ook juridisch niet haalbaar zijn, omdat de wijk opgevat kon worden als een uitbreiding van de stedelijke bebouwing. Iets waar de Raad van State uiteindelijk een stokje voor zou steken, omdat eerst de bestaande ruimte binnen de woonkern moet worden bebouwd.

Lees ook:

Die beslissing was niet alleen tegen het zere been van Peter van Wallenburg, de initiatiefnemer van het plan, maar ook tegen dat van een aantal politieke partijen. Laatstgenoemden waren in de veronderstelling dat de gemeenteraad het laatste woord zou hebben over de plannen en niet het college van B&W. Gemeentebelang Kapelle en D66 wilden tijdens de raadsvergadering van vanavond het college zover krijgen het project nog een kans te geven.

Van Wallenburg wilde op het weiland achter zijn ouderlijke huis 30 zelfvoorzienende woningen bouwen (foto: Omroep Zeeland)

Daarvoor zou er op een andere manier dan nu is gebeurd aanvullend onderzoek worden gedaan: "In plaats van hoe kunnen we het tegenwerken, kijken naar hoe kunnen we het mogelijk maken?", vatte raadslid Marc van Opstal van D66 het samen. Hij kreeg alleen bijval van Gemeentebelang Kapelle die het plan "een goed technisch verhaal vond met een uitdaging", aldus Peter Ganseman. "Stel het blauw wonen an sich ter discussie en niet het aantal woningen zoals nu gebeurt." Volgens Ganseman is de omvang en uitstraling van de wijk pas later aan de orde en draait het nu om de techniek.

Blauwe woonwijk Kapelle van de baan, maar nog niet afgeschreven

Wethouder Siwart Mackintosh liet doorschemeren dat de woningbouw de bottleneck was in het plan en als er geen woningen zouden komen, had het plan wel kans van slagen gehad. "Maar in het voorstel van Van Wallenburg waren de woningen noodzakelijk voor de financiering van het project, vandaar dat hij die twee heeft gekoppeld."

'Geef 't een kans op andere plek'

Een meerderheid van de raad kon zich vinden in de argumentatie van het college en wilde geen verder onderzoek. Waarmee er definitief een streep lijkt gezet door het blauw wonen plan. Lijkt, want een meerderheid van de raad, bestaande uit VVD, Gemeentebelang Kapelle, CDA, ChristenUnie en D66, wil wel dat de mogelijkheid wordt opengelaten om op een andere plek in de gemeente een blauw energie-project te realiseren. Een voorstel dat wordt gesteund door het college.

De initiatiefnemer van het blauw wonen plan, Peter van Wallenburg, was niet aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering. Hij was ook niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook: