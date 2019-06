Het laatste oorlogsjaar herbeleven door persoonlijke verhalen

De Vrieze was zeven jaar toen zijn woonplaats werd gebombardeerd door de Duitsers. "Op 5 januari 1945 is er op tweehonderd meter vanaf ons huis aan de Hogezoom een bom gevallen op een ander huis aan de Omloopsweg waarbij vier mensen zijn omgekomen die ik kende", vertelt De Vrieze.

Onderduiken

Samen met zijn familie moest hij schuilen in de kelder, want ook zijn huis werd beschoten. "Er was een kogel dwars door het dak naar beneden geschoten waardoor de plafondplaten in de gang helemaal los waren gekomen en de voordeur is opengevlogen. Ik mag van geluk spreken dat we het overleefd hebben", zegt De Vrieze.

Wonder boven wonder bleven de huizen aan de Hogezoom wel intact waardoor de Duitsers erin trokken. Daarom moest de familie De Vrieze nog diezelfde nacht met paard en wagen terug naar haar geboorteplaats Luchtenburg.

IJskoude nacht

"Ik kon bij mijn tante die een stukje verder woonde overnachten, maar mijn vader is in de ijskoude nacht van 5 januari door het water dat een meter hoog stond vertrokken naar Luchtenburg. Dat is onvoorstelbaar geweest", aldus De Vrieze.

Luitzen Bijlsma, voorzitter van de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland samen met Wim Bijlsma die het laatste oorlogsjaar op Schouwen-Duiveland heeft overleefd (foto: Omroep Zeeland)

Voor Schouwen-Duiveland heeft vooral het laatste jaar van de oorlog grote impact gehad. Wat zich in de winter van 1944-1945 tot aan de bevrijding op het eiland heeft afgespeeld, heeft diepe sporen nagelaten, die tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn. Bovendien werd Schouwen-Duiveland pas op 7 mei 1945, als laatste regio van Nederland bevrijd.

'Dichterbij de beleving'

"Het zit eigenlijk in het DNA van dit eiland en door de persoonlijke verhalen te vertellen denken wij dat het oorlogsjaar weer dichterbij de beleving van de mensen komt", zegt Luitzen Bijlsma, voorzitter van de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland.

Het openingsprogramma start om 14.00 uur in Museumhaven Zeeland. Gedeputeerde Anita Pijpelink en wethouder Daniël Joppe zullen samen met Luitzen Bijlsma de opening verrichten. Ze worden daarbij bijgestaan door de 89-jarige Jaap Wiebrens, die op 2 december 1944 getuige was van de gedwongen evacuatie van de inwoners van Bruinisse naar Renesse.

Een overzicht van de musea vijf musea van Schouwen-Duiverland staat op www.museasd.nl