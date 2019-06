Code geel; pittige onweersbuien trekken over Zeeland

Onweer (archief) (foto: Jaap Dorleijn)

Ook vanmiddag en vanavond komen er in het hele land lokaal stevige onweersbuien voor. Uit deze buien kan hagel vallen en windstoten tot 75 kilometer per uur. Later in de avond verdwijnen de buien.

Een dreigende wolk vanmorgen boven Terneuzen (foto: Maggy de Rooij)

Door een blikseminslag is er brand in een woning op een vakantiepark in Cadzand-Bad. Volgens de Veiligheidsregio is de brand uitslaand en is er een extra blusvoertuig onderweg naar de brand.

Donkere wolken boven het graan bij Wolphaartsdijk. Maarten Janse vraag zich af of het een buitje voor het stof wordt.

Nelly Mol zag in Hoek even voor zeven uur een dreigende wolk haar kant opkomen.