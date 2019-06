Pittige onweersbuien trekken over Zeeland

Een dreigende wolk vanmorgen boven Terneuzen (foto: Maggy de Rooij)

Ook vanmiddag en vanavond komen er in het hele land lokaal stevige onweersbuien voor. Het KNMI geeft vanaf 13.00 uur weer code geel af voor Zeeland. Uit deze buien kan hagel vallen en dat gaat gepaard met windstoten tot 75 kilometer per uur. Later in de avond verdwijnen de buien.

Brand in vakantiehuisje Cadzand-Bad door blikseminslag (foto: Wijkagent Willem Pijpelink op Twitter)

Door een blikseminslag is er brand in een woning op een vakantiepark in Cadzand-Bad. Volgens de Veiligheidsregio is er brand in het dak.

Donkere wolken boven het graan bij Wolphaartsdijk. Maarten Janse vraag zich af of het een buitje voor het stof wordt.

Onweerswolken boven Vlissingen-Oost (foto: Johan Rijnhout (Facebook))

Bliksem boven Vlissingen (foto: Angela Sharmaine Dijkstra)