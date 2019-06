Drie gewonden bij frontale aanrijding Deltaweg, lange file door politieonderzoek

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 08.50 uur. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Vlak voor het ongeluk kwam een automobilist door nog onbekende oorzaak op de verkeerde rijbaan terecht. De 21-jarige vrouw uit Rotterdam raakte vervolgens één auto in de zijkant en een andere auto frontaal.

Hond meegenomen door dierenambulance

De auto die van opzij geraakt, werd bestuurd door een 38-jarige vrouw uit Arnemuiden. Bij de auto die frontaal geraakt werd, zat een 21-jarige vrouw uit Middelburg achter het stuur. In die auto was ook een hond aanwezig. Die is meegenomen door de dierenambulance, het is niet bekend of het door ook daadwerkelijk gewond is geraakt bij het ongeluk.

Toen de hulpdiensten arriveerden waren alle inzittenden al uit hun voertuig. De gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Ongeluk op de Deltaweg (foto: HV Zeeland)

Alle drie de auto's zijn meegenomen door een bergingsbedrijf. Alle getuigen zijn verhoord en de dienst Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie heeft ter plekke sporenonderzoek verricht.

Omleidingsroute

Vanwege de berging van de auto's en het politieonderzoek werd de weg afgesloten. Het verkeer werd over de parallelweg geleid. De vertraging door de file was groot. Daarom heeft de provincie een tijdelijke omleidingsroute ingesteld.

De filelengte bereikte rond 11.00 uur het hoogtepunt. Het verkeer richting Goes stond toen vast op de Eerste Deltaweg tussen de Zeelandbrug en de Zandkreekdam. De vertraging was daar 45 minuten. Ook de andere kant op stond er op de Deltaweg van Goes naar de Zandkreekdam een file. Rond het middaguur werd de weg vrijgegeven en daarna waren beide files al snel weer opgelost.

Busvervoer ontregeld

Vervoersbedrijf Connexxion heeft laten weten dat door de lange file in de Westerscheldetunnel en op de Eerste Deltaweg de busdienstregeling is ernstig is ontregeld. Reizigers moeten rekening houden met 'vertraging en rituitval', schrijft Connexxion op Twitter.

