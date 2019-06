Terrasruzie leidt tot rechtszaken: 'Ik maak je kapot!'

De ruzie speelt tussen twee ondernemers: Pannenkoekenhuis Elsje Fiederelsje, dat al een compleet terras voor de deur heeft, en detailhandel Vlieger & Zee, met maar één tafeltje waar koffie wordt geschonken.

Vlieger & Zee wil haar terras uitbreiden, maar door de ligging van de twee zaken, is er eigenlijk maar plek voor één groot terras. De panden liggen namelijk haaks op elkaar en delen het pleintje. Wanneer beide ondernemingen een groot terras zouden hebben, zou dat elkaar overlappen. Kortom: er is gewoon geen plek.

Wat voorafging...

Vijf jaar geleden begon Els van Hootegem met haar man het Pannenkoekenhuis Elsje Fiederelsje in Breskens. Omdat Breskens een druk bezochte plek is voor toeristen, vroeg Van Hootegem direct een terrasvergunning aan bij de gemeente Sluis en die kreeg ze.

Ook buurvrouw Maud Slaats, eigenaresse van Vlieger & Zee, wilde naast het verkopen van kleding en vliegers ook ruimte maken voor haar klanten om een kopje koffie of thee bij haar op het terras te drinken. En ook zij kreeg hiervoor een vergunning van de gemeente Sluis.

De terrassen langs het Spuiplein in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Een vergunning mét een groot aantal vierkante meters waarin zij haar terras mocht neerzetten. Alleen moet Slaats zich niet alleen houden aan de regels voor een horecapand, maar ook aan de regels voor detailhandel, vertelt ze. "En die regels zeggen dat ik ruimte moet houden tussen mijn buitenstalling, waar mijn paspoppen staan, en het terras dat ik wil neerzetten. Maar ja, dan kan ik nog maar één tafeltje kwijt en dan zijn mijn vierkante meters op! Daarom probeer ik nu een groter terras te krijgen."

Ruzie

"De buurvrouw probeert zestig vierkante meter aan terras te krijgen! Maar dat betekent dat ik kan opdoeken met mijn terras en maar drie tafeltjes overhoud", vertelt Van Hootegem, eigenaar van het pannenkoekenhuis. Tientallen rechtszaken volgden en dit leidde tot een hoogoplopende ruzie tussen de twee ondernemers.

"We zeggen elkaar geen goedemorgen meer en negeren elkaar volkomen", aldus Van Hootegem, terwijl haar de tranen in de ogen springen. "Dit komt echt nooit meer goed. Mijn buurvrouw heeft zulke erge dingen naar me geschreeuwd: 'Ik maak je helemaal kapot. En ik ga net zo lang door tot dat je weg bent!', waren dingen die ik naar mijn hoofd kreeg in de rechtszaal. De sfeer is helemaal weg."

Gemeente Sluis

Normaal gesproken probeert de gemeente in een situatie als deze een bemiddelaar te zijn. Maar die zag het niet meer zitten. In een verklaring laat de gemeente Sluis weten: 'Als gemeente betreuren wij de langlopende terrassenruzie tussen Elsje Fiederelsje Pannenkoekenhuis en Vlieger & Zee. In het verleden is er diverse keren mediation aangeboden. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Wij wachten nu de uitkomst van de Raad van State af. We hopen dat er een oplossing gevonden wordt waar beide partijen achter staan'.