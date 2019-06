Rentree Van Goethem in ZLM Tour na operatie

Brian van Goethem (foto: Orange Pictures)

"Ik had eigenlijk sinds deze winter al oogproblemen", zegt Van Goethem die in het voorjaar zijn koersen met een speciale bril reed. "In mei ben ik gelaserd omdat het dan een rustige periode was voor mij. De operatie was goed gegaan. Alleen waren er wat complicaties toen ik weer op de fiets zat. Ik ben dus iets langer uit de roulatie geweest dan gepland."

Wedstrijdsnelheid

Van Goethem, die aan zijn eerste seizoen bij het Belgische Lotto Soudal bezig is, reed in mei zijn laatste wedstrijd: de Vierdaagse van Duinkerken. Vanavond is hij terug in wedstrijdverband. "Ik heb de afgelopen periode gewoon kunnen trainen en heb mijn kilometers wel weer gemaakt. Ik mis alleen nog wedstrijdsnelheid."

Na het ZLM Tour, die tot en met zondag duurt, staat het Nederlands kampioenschap op het programma voor Van Goethem. Welke wedstrijden hij daarna rijdt, is nog niet bekend.

Volg ZLM Tour

De etappe van morgen met finish in Heinkenszand is live te volgen via Omroep Zeeland televisie vanaf 14.00 uur. De proloog in Yerseke is vanavond te volgen via de site van Omroep Zeeland.