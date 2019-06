Boeren en buitenlui: schrijf u in voor ruilverkaveling!

"We geven de gronden van de provincie in pacht uit voor een jaar en dat is nu weer geopend", zegt Johan Wedts de Swart. Hij is beleidsmedewerker bij de Provincie. Dat het specifiek voor een jaar is doen ze expres zodat de grond een jaar later weer beschikbaar is. Als dan besloten wordt dat de grond nodig is voor de aanleg van een weg of als bouwgrond dan kan dat en zit er geen meerjarige pacht aan vast.

"Kort geleden is een fietspad aangelegd van Colijnsplaat naar Kortgene. Die is in samenwerking met waterschap, gemeenten en de agrariërs aangelegd. We gaan in gesprek met die agrariërs die de grond afstaan", zegt Wedts de Swart. Uiteindelijk krijgen die agrariërs in ruil daarvoor een ander stuk kavel terug.

Werken in het land (archieffoto) (foto: Astrid Wiessner-Hoog via Omroep Zeeland Flickr)

Tijdens de open-dag van de CZAV schreven meer dan tachtig boeren zich als belangstellende in voor een stukje pachtgrond van de provincie. Online kunnen boeren zich nog tot 15 augustus aanmelden. Daarna wordt gekeken wie welke pachtgrond toegewezen krijgt.