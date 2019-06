Tour de France zonder Zeeuwen dreigt

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Teams die deelnemen aan de Tour de France mogen acht renners opstellen. Voor de resterende drie plekken bij Wanty komen nog acht renners in aanmerking. Naast Marco Minnaard zijn dat de Fransen Fabien Doubey en Yoann Offredo, de Belgen Pieter Vanspeybrouck, Loïc Vliegen, Kevin van Melsen en Frederik Backaert en landgenoot Wesley Kreder. Wanty zegt in een persbericht snel bekend te maken wie naast de vijf geselecteerden naar de start in Brussel mogen afreizen.

Minnaard debuteerde in 2017 in de Tour de France. Hij eindigde na drie weken koers op een knappe veertigste plaats in het eindklassement. Vorig jaar eindigde hij bij zijn tweede deelname als 64e.

Laatste kans op Zeeuwse deelname

Minnaard is de laatste Zeeuw die kans maakt op deelname aan de Tour de France van dit jaar. Antwan Tolhoek van Jumbo Visma (vorig jaar 37e) reed vorige maand de Giro en zal de Tour overslaan. Brian van Goethem van Lotto-Soudal wordt niet geselecteerd en Roompot-Charles van Nick van der Lijke kreeg van de organisatie geen uitnodiging. De laatste keer dat de Tour zonder Zeeuwen werd verreden was in 2016.

ZLM Tour

Vandaag en morgen rijdt Minnaard over Zeeuwse wegen in de ZLM Tour. De proloog is vanavond in Yerseke. De tweede etappe eindigt morgen in Heinkenszand.

