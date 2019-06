Kinderen wassen auto's voor nieuw speelgoed en gastlessen

De hele ochtend was de onderbouw bezig met het wassen van fietsen en de bovenbouw poetste auto's. "Het is soms best lastig want tussen de velgen zit veel rommel en daar kom ik niet altijd tussen, maar het poetsen vind ik wel heel leuk, want je bent lekker bezig", vertelt de 12-jarige Youri Bonte. Vooral de complimentjes op het einde doen de kinderen goed. "De meeste mensen bedanken vriendelijk en vinden de auto mooi schoon geworden, dus daar word ik blij van", zegt Kira Duvekot.

Milieuvriendelijke autoshampoo

De kinderen gebruikten milieuvriendelijke autoshampoo, om te voorkomen dat schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht zouden komen. In sommige gemeenten is het zelfs verboden om auto's te wassen op de openbare weg.

De kinderen van basisschool de Goede Polder waren de hele ochtend bezig met auto's wassen (foto: Omroep Zeeland)

In totaal heeft de school 550 euro opgehaald, en juf Marieke Vermeulen is trots op de kinderen. "We zijn een kleine school met zestig leerlingen, dus het is een hele prestatie dat ze dit bedrag bij elkaar hebben gekregen", zegt Vermeulen. De opbrengst wordt besteedt aan gastlessen op school en nieuw buitenspeelgoed.