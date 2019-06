Plutonium voor Borssele makkelijke prooi voor terroristen

Kuperman heeft een onderzoek gepubliceerd naar het gebruik en de verspreiding van plutonium in Europa. In iedere MOX-brandstofelementen die in Zuid-Frankrijk worden geproduceerd en over de weg naar Zeeland worden gereden zit 27,5 kilo plutonium, terwijl tien kilo al voldoende is voor een 'vuile atoombom'. Dus een bom die vooral bedoeld is om een groot gebied radio-actief te besmetten.

"Als het waar is wat de directie van de kerncentrale zegt", aldus Kuperman, "dan is de beveiliging van het transport niet voldoende". MOX is uit oogpunt van terrorisme gevaarlijker dan gewone kerncentrale-brandstof, zegt Kuperman. Gewone kerncentralebrandstof is tijdens het transport hoog-radioactief. Dat betekent dat de niemand erbij in de buurt kan komen zonder speciale kleding en andere maatregelen. De brandstof 'beschermt zichzelf' tegen diefstal. Maar de brandstof MOX (zie het kader voor een uitleg) waarin het plutonium is verwerkt is slechts laag radio-actief. Zodra de overval is gelukt, kunnen kwaadwillenden het meepakken en verwerken in een bom. Het moet dus door de transporteur extra beschermd worden.

De transportkoker voor MOX is 6 meter lang (foto: Omroep Zeeland)

De enige maatregelen die Kuperman van de Nederlandse autoriteiten heeft gezien is dat de transporttijden veel willekeuriger zijn (zodat terroristen hun overval moeilijk kunnen plannen) en dat de MOX-elementen in een speciale koker (illustratie) wordt vervoerd. Daar kunnen zes tot zestien splijtstofelementen tegelijk in.

In een reactie laat EPZ, de beheerder van de kerncentrale, weten dat er inderdaad gesprekken zijn gevoerd met Kuperman. Die heeft een concept van de hoofdstukken over de kerncentrale van Borssele opgestuurd en daar heeft EPZ protest tegen aangetekend en formeel schriftelijk afstand genomen van de bevindingen van de Amerikaanse onderzoeker.

'Beveiliging op orde'

Volgens EPZ is de beveiliging van de kerncentrale op orde en voldoet die aan alle regels. Wanneer dat niet het geval zou zijn zou de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) volgens de EPZ meteen ingrijpen. De antikernenergieorganisatie Laka omschrijft de situatie als verontrustend.

De MOX-elementen worden gemaakt in de fabriek van Melox, aan de Rhône dichtbij de stad Orange. Van daaruit naar Borssele is het 1025 kilometer over de weg. De maatregel om de rit met de speciale vrachtwagen onvoorspelbaar te maken is genomen nadat Greenpeace had aangetoond dat het transport makkelijk overvallen kon worden. Dat blijkt uit een rapport over MOX-transporten van Greenpeace uit 2011.

Vrachtwagen voor MOX-transporten (foto: Omroep Zeeland)

Wat is MOX? MOX betekent 'Mixed OXide', oftewel mengoxide. Het is een alternatieve brandstof voor kerncentrales zoals die in Borssele. Het bevat een klein deel (5 procent) gerecycled plutonium. Dat plutonium was eerst afval van de kerncentrale in Borssele, waar het ontstond bij de kernsplitsing van uranium. Na het verwerken tot MOX in Zuid-Frankrijk kan het plutonium gebruikt worden als verse brandstof in de Zeeuwse kerncentrale. Het op die manier recyclen van het afval zorgt ervoor dat het verbruik van natuurlijk uranium beperkt kan blijven tot 30 ton per jaar. Bron: wikipedia