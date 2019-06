Tekort Zeeuwse brandweermensen neemt toe

Bluspakken klaar voor een uitruk (foto: Omroep Zeeland)

"De afname van vrijwilligers beperkt zich niet tot Zeeland, maar is erkend als een landelijk probleem", zo schrijft Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) in een reactie. Het CBS constateert in een landelijke inventarisatie dat het personeelsbestand van de brandweer niet verder groeit. Daarmee bedoelen ze dat de lichte groei in 2017 niet heeft doorgezet.

De Zeeuwse brandweer in cijfers -In 2018 waren er 1272 brandweerlieden. In 2017 waren dat er 1299. Dat zijn beroepskrachten die bij de veiligheidsregiowerken en vrijwilligers.

-Het aantal brandweervrijwilligers is in 2018 afgenomen van 1134 naar 1111 nu.

-Van de 1111 brandweervrijwilligers is 53 vrouw.

-In 2018 namen 73 vrijwilligers afscheid en kwamen er 50 nieuwe vrijwilligers bij.

-Op dit moment zijn er 100 vrijwilligers jonger dan 25 jaar. 130 brandweerlieden zijn 55 jaar of ouder.

-De Zeeuwse brandweer bestaat uit 64 posten en 69 ploegen.

Vrijwilligers stoppen om allerlei redenen volgens de VRZ. Zo is er vergrijzing binnen de ploegen. Dat wordt ook een groter probleem de komende jaren. Ook ziet de VRZ dat jongere mensen minder lang in dienst blijven dan vroeger. Dat zorgt ervoor dat plekken weer sneller vrij komen, maar ook dat het aanbod van mensen om door te stromen naar ploegleider en chauffeur kleiner is. Die specialisaties vragen om ervaren brandweerlieden.

Meer te doen

De veiligheidsregio ziet daarnaast dat hun mensen hun brandweertaken vaker combineren met andere hobby's en taken. Bijvoorbeeld mantelzorg, maar ook studie en een grotere werkdruk zorgen ervoor dat vrijwilliger minder tijd aan de brandweer kunnen spenderen.

Aan de andere kant kunnen vrijwilligers het brandweerwerk langer blijven doen als ze willen. Vroeger stopte een vrijwilliger op zijn 55ste, maar nu mag iemand door als hij/zij door de medische keuringen blijft komen en verder aan de eisen van een brandweervrijwilliger kan blijven voldoen.

Dagbezetting blijft een probleem

Vooral overdag hebben veel Zeeuwse posten een probleem om genoeg mensen in de buurt te hebben voor een uitruk. Dat probleem moet nog worden opgelost. Wel wordt er nu met een ander piepersysteem gewerkt zodat een tweede post sneller kan worden gealarmeerd. Ook is het aantal vrijwilligers toegenomen die overdag in de buurt van een andere post werken. Overdag kunnen die dan met de andere post mee uitrukken.

