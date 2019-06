Zeeland Wordt Wakker 20 juni 2019: brandweer, glossy en ZLM-Tour

Oproep voor meer brandweervrijwilligers (foto: Omroep Zeeland)

Brandweer zoekt vrijwilligers

De brandweerpost van Sluis heeft dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Afgelopen dinsdag konden ze niet uitrukken naar een brand omdat ze de ploeg niet compleet kregen. Daarom wordt er onder meer op een open oefenavond gezocht naar nieuwe mensen.

Cultuurgedeputeerde Anita Pijpelink en hoofdredacteur Edwin de Kort van Omroep Zeeland proosten op de nieuwe glossy. (foto: Omroep Zeeland)

Glossy

Zeeland is een glossy rijker. In het Zeeuws Museum in Middelburg is het eerste exemplaar uitgereikt.

ZLM Tour

Vandaag is de eerste etappe van de ZLM Tour. De proloog in Yerseke, een afstand van 6,8 kilometer, werd gisteren gewonnen door Jos van Emden van Team Jumbo-Visma in een tijd van 7.54. De etappe van vandaag is tussen 14.00 en 16.00 uur te zien op televisie bij Omroep Zeeland.

Bloemen in het natuurgebied Nolle-Westduin bij Dishoek (foto: Pieter Kole)

Het weer

Vanochtend trekken wolkenvelden en enkele buien over de provincie, vanmiddag klaart het vanaf zee helemaal op. De dag eindigt dan ook zonovergoten. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 graden in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. De wind is zuidwestelijk en matig.