Extra uitzending: Volg hier live de etappe van de ZLM Tour met finish in Heinkenszand

Volg ook live de wedstrijd in ons liveblog.

Kopgroep ZLM Tour rijdt door tolpoortjes Westerscheldetunnel (foto: ZLM Tour)

Vanaf de start in Bredene voert de route de wielrenners via Brugge naar Zeeuws-Vlaanderen. Rond 12.00 uur zijn ze bij Sluis de grens gepasseerd. Ze zijn via Waterlandkerkje, IJzendijke en Philippine naar Terneuzen gereden. Rond 13.20 uur zijn de renners de Westerscheldetunnel ingereden. Die werd tot 13.45 uur afgesloten voor het verkeer om de doortocht van de wielrenners mogelijk te maken.

Kleinere ronden

Aan de andere kant van de tunnel rijden de wielrenners via Borssele, Hoedekenskerke, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke en Nisse. Naar verwachting passeren ze rond 14.40 voor het eerste de finish in Heinkenszand, maar daarmee is de etappe nog niet afgelopen. De wielrenners leggen eerst nog drie kleinere ronden van 19 kilometer af, via 's-Heerenhoek en Nisse. Naar verwachting doen ze daar telkens een klein half uur over.

De daadwerkelijke finish van de etappe bij het gemeentehuis in Heinkenszand, aan de Stenevate, wordt rond 16.00 uur verwacht. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan je de fietsers volgen op televisie bij Omroep Zeeland. Het commentaar wordt verzorgd door wielercommentator José Been en Oscar Riesebeek, nog renner bij Roompot-Charles.

De Zeeuwse route Na 38 kilometer door België komt het peloton bij Sluis Nederland binnen. Via Philippine gaat het richting de Westerscheldetunnel, waar de renners doorheen rijden. In de Zak van Zuid-Beveland volgen dan nog drie omlopen van een kleine twintig kilometer. De finish ligt op de Stenevate in Heinkenszand, voor het gemeentehuis van Borsele.

In totaal verschijnen er vandaag 119 renners van 17 teams uit 16 verschillende landen aan de start. De bekendste namen zijn Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma en Caleb Ewan van Lotto-Soudal. Voor beide mannen is de ZLM Tour een laatste testcase in aanloop naar de Tour de France.

Vier Zeeuwen

Aan de wedstrijd doen ook vier Zeeuwen mee: Brian van Goethem uit Philippine, Marco Minnaard uit Wemeldinge, Thijs de Lange uit Kattendijke en Wesley Mol uit Kapelle.

Gisteren werd de proloog verreden van en naar Yerseke. In de tijdrit was Jos van Emden van Team Jumbo-Visma de snelste. Hij mocht gisteravond de gele leiderstrui aantrekken. Na deze Zeeuwse etappe gaat de ZLM Tour verder met etappes in Brabant en Limburg.

