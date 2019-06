Waarom kersvers Statenlid Trees Janssens viskwekerijen ook megastallen vindt

De politica uit Middelburg wilde hier graag de verslaggever van Omroep Zeeland ontmoeten. Omdat deze plek voor haar de verschillende aspecten van Zeeland vertegenwoordigt.

De windmolens staan symbool voor de verduurzaming van de provincie, de Zeelandbrug voor de eilandenstructuur en de verbinding daartussen, de Oosterschelde voor de haar zo geliefde natuur. Maar aan de andere kant van de dijk ook de dreiging van, zoals ze het zelf noemt, de nieuwe vorm van megastallen op land, de viskwekerijen van in dit geval Kingfish.

Te stil over megastallen

Janssens is een optimist, lacht veel, is niet zwaar op de hand. Op de vraag of ze in haar eentje wel voor verandering kan zorgen de komende vier jaar, grinnikt ze eerst. "We kunnen zaken op de agenda zetten. Kijk, volgens de provincie is er geen sprake van megastallen hier in Zeeland. Maar dat ligt er maar net aan welke definitie je hanteert. Dat soort zaken wil ik aan de kaak stellen. Over dat soort onderwerpen is het nu te stil."

Volgens de politica zijn er in Zeeland dertien megastallen. "En dan heb ik het niet eens over viskwekerijen als Kingfish hier net over de dijk. Dat vind ik ook een megastal, maar dan voor vis."

Trees Janssens is met haar eenmansfractie ambitieus: groener en duurzamer Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Op het nieuw provinciebestuur dat op 7 juni is gepresenteerd, reageert ze voorzichtig. "Een oordeel is nu nog wat vroeg. Maar feitelijk is het een voortzetting van het oude, dus veel verandering verwacht ik niet. Die moet echt van ons komen, de oppositie." Janssens wil daarom ook de samenwerking zoeken waar dat kan.

Hard werken

Janssens is sinds maart Statenlid. "Het is hard werken, veel lezen, zeker omdat ik alleen ben. Maar ik zie het als een uitdaging." De Middelburgse wordt blij van de aandacht voor verduurzaming: "Het windmolenpark bij de Krammersluizen. Een initiatief vanuit burgers. Prachtig toch?"

Ze hoopt de komende jaren Zeeland wat groener, duurzamer en natuurlijker te maken. "Mijn wens is dat we onze prachtige provincie blijven behouden. Dat we meer natuur krijgen. Ook meer biodiversiteit. Om zo aangenaam te wonen, werken en recreëren in Zeeland. Dat alles samen en met de natuur."