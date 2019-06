SVRZ start behandeling en woonvorm voor jonge mensen met dementie

Gespecialiseerde zorg voor jonge mensen met dementie is er nu nog niet in Zeeland, zegt Laura van Regenmortel van zorginstelling SVRZ. "Qua leeftijd moet je bij 'jong' denken aan de pensioenleeftijd. Maar er zijn ook al patiënten van 30 of 40 jaar oud." Op dit moment heeft SVRZ in Zeeland zestig jonge mensen met dementie in beeld. Volgens de landelijke cijfers zouden dat er zeker tweehonderd moeten zijn.

Volgens Van Regenmortel duurt het bij jonge mensen gemiddeld 4,4 jaar voordat de juiste diagnose wordt gesteld. "Vaak wordt er eerst aan een depressie of een burn-out gedacht, wat ook veel logischer is gezien de leeftijd." Dat komt ook doordat de ziekte zich anders openbaart dan bij oudere mensen.

SVRZ: We kunnen de ziekte niet genezen, maar wel helpen bij een stukje rouwverwerking

Het zo kenmerkende geheugenverlies komt bij jonge mensen pas veel later in de ziekte aan de orde. Van Regenmortel: "Eerst zie je dat ze steeds dingen gaan herhalen of zich ongepast gaan gedragen." Jongere mensen zitten ook in een heel andere levensfase waardoor ontslag en schulden vaak ook een rol spelen.

De dagbehandeling in Lewedorp

Vanaf half september kunnen cliënten terecht bij de dagbehandeling in De Kraayert in Lewedorp. Per persoon wordt gekeken welke behandeling hij of zij nodig heeft. Daarnaast is er ook veel aandacht voor beweging, omdat dat goed is voor jonge mensen met dementie. Van Regenmortel: "Denk aan fitness en tafeltennis. Ook de ruimten zijn speciaal op de cliënten afgestemd. Zo is er een sportruimte, klusruimte en een grote tuin. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de behandeling."

De woningen in Terneuzen

Begin 2020 opent SVRZ een of twee groepswoningen voor jonge mensen met dementie in Terneuzen. Elke woning biedt ruimte aan zes cliënten. "Met behulp van techniek zijn bewoners te volgen en gaan deuren vanzelf open of blijven ze gesloten. Deze vrijheid draagt enorm bij aan de kwaliteit van leven", zegt Van Regenmortel. Ook aan de familie wordt gedacht: "Zij zijn altijd welkom en mogen ook blijven slapen."