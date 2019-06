Je huis verduurzamen kan op duizend-en-één manieren, maar stap één is altijd hetzelfde...

In 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht. Huishoudens die het voor die tijd niet lukt om over te stappen naar een duurzamer alternatief, kunnen wel gebruik blijven maken van aardgas, het komt dan niet meer uit Groningen maar uit het buitenland. In 2050 wil de overheid dat de hele energievoorziening in Nederland klimaatneutraal is.

Duurzamer alternatief

Deze deadlines betekenen dat huiseigenaren moeten gaan kiezen voor een duurzamer alternatief voor de verwarming van hun huis dan cv-ketels op basis van gas. "Maar het is per situatie verschillend waar jij als huiseigenaar goed aan doet om in te investeren", zegt Gerrit Rentier. Hij is projectleider bij het platform Energiek Zeeland dat vanaf dit najaar particulieren gaat adviseren bij de verduurzaming van hun woning.

In het platform Energiek Zeeland zijn in totaal dertig instanties en bedrijven betrokken. Waaronder alle Zeeuwse gemeenten en provincie en een aantal bedrijven. Het platform is opgericht naar aanleiding van het Zeeuwse energieakkoord dat is gesloten en waarin afspraken zijn gemaakt om de verduurzaming van Zeeuwse woningen te versnellen.

Zo hangt de beste oplossing af van het soort woning, de gezinssamenstelling en ook de motivatie om het huis te verduurzamen speelt een rol volgens Rentier. "Als je vooral geld wil besparen, kies je bijvoorbeeld voor zonnepanelen. En gaat het om een huis met een echtpaar waarvan de kinderen al uit huis zijn dan speelt comfort waarschijnlijk meer een rol en ook hoe lang de mensen nog in het huis blijven wonen. Is het dan nog wel een enorme investering wel waard?", aldus Rentier.

'Je huis verwarmen met een föhn'

Hoewel voor elke woning en gezinssamenstelling de beste oplossing zal verschillen, geldt voor alle woningen wel dat het succes afhankelijk is van goede isolatie. "Welke techniek je vervolgens ook gaat gebruiken. Het valt of staat bij isolatie. Want als je goed isoleert kan je je huis bij wijze van spreken verwarmen met een föhn."

Hoewel er voor elke situatie wel een oplossing is, speelt geld ook een belangrijke rol. Volgens experts is investeren in het verduurzamen van je huis lucratiever dan wanneer je hetzelfde geld op een spaarrekening parkeert.

Obstakel

Rentier ziet hierin echter ook een obstakel voor de huishoudens die geen middelen hebben om een dergelijke investering te doen. Hij vindt dan ook dat overheden meer kunnen en moeten doen om mensen te stimuleren hun huis klaar te maken voor de toekomst. Dat zou volgens hem kunnen met subsidies en belastingvoordelen.