Minder Zeeuwse WW'ers stromen door naar de bijstand

Minder WW'ers doen een beroep op de bijstand (foto: Images Money)

Deze forse daling in Vlissingen is vergelijkbaar met die in de rest van Zeeland. Wel liggen in de rest van Zeeland de percentages lager dan in Vlissingen.

Volgens het UWV is de daling te danken aan de sterk toegenomen werkgelegenheid. Mensen met een WW-uitkering komen daardoor makkelijker binnen de termijn aan een nieuwe baan. Hoewel de cijfers over 2018 nog niet bekend zijn, is de verwachting dat ook in dat jaar het aantal doorstromers van WW naar bijstand zal zijn afgenomen.

Maximale duur

De daling is opvallend omdat met ingang van 2016 de maximale WW-duur stapsgewijs is afgebouwd van drie jaar naar twee jaar. Die korting heeft er dus niet tot geleid dat meer werklozen een beroep op de bijstand zijn gaan doen.

Net als in de rest van Nederland is in Zeeland de doorstroom naar de bijstand groter in grotere gemeenten. In onderstaande grafiek staan de Zeeuwse gemeenten op een rijtje. De cijfers van de gemeenten Borsele en Noord-Beveland ontbreken. De aantallen daar zijn zo klein, dat ze vanwege de privacy niet door het UWV gepubliceerd kunnen worden. Ze mogelijk herleidbaar zijn tot enkele personen met een uitkering.

Veere

De gemeente Veere scoorde in 2017 als laagste van Zeeland, met slechts 1,4 procent doorstroom. In de rest van Nederland zijn er maar vier andere gemeenten met een nog lager percentage. Het is niet gezegd dat al deze WW'ers met dank aan betaald werk uit de bijstand kunnen blijven. De cijfers van het UWV vermelden namelijk niet of iemand bijvoorbeeld vanwege een werkende partner of voldoende spaargeld niet aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.