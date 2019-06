CU: Middelburgse vuurwerkafstekers niet welkom in Vlissingen

Vuurwerkafval in 's Heerenhoek (foto: Piet Grim)

De gemeente Middelburg is de overlast van vuurwerk beu en wil onderzoeken of een pilot voor één centrale vuurwerkafsteekplaats mogelijk is. Daarnaast wil de gemeenteraad ook een campagne opzetten om mensen bewust te maken van overlast en schade door vuurwerk. Ze willen kijken of er behoefte is naar alternatieve activiteiten in de wijken tijdens de jaarwisseling en gericht handhaven. Volgende week stemt de gemeenteraad over het voorstel.

Brief

In een brief aan de gemeente Vlissingen vraagt Coen van Dalen namens de ChristenUnie om mee te gaan met de maatregelen die in Middelburg - zoals het er nu uitziet - gaat invoeren. "Wij willen als ChristenUnie niet zien dat straks inwoners van Middelburg naar Vlissingen komen om hun vuurwerk in Vlissingen af te steken."

