Brandweer Sluis kan niet uitrukken door vrijwilligerstekort

Oproep voor meer brandweervrijwilligers (foto: Omroep Zeeland)

Dinsdagmiddag was er brand in een aanbouw van een woning in de Pater Brugmanstraat in Sluis. De brandweer van Sluis had niet genoeg vrijwilligers om uit te rukken. Daarom ging de pieper in Aardenburg, maar ook daar waren niet genoeg vrijwilligers beschikbaar en dus gingen de piepers in Cadzand en Oostburg. Zij hebben de brand geblust, maar ook op hun Facebookpagina's staat een dringende roep om meer vrijwilligers.

'WIJ HEBBEN DRINGEND BRANDWEERLIEDEN NODIG!!'

Ook de post van Sluis laat met de kreet: "WIJ HEBBEN DRINGEND BRANDWEERLIEDEN NODIG!!" weten hoe hoog de nood is. Ze schrijven dat ze het heel erg vinden voor de getroffen bewoners dat de brandweer langer onderweg is geweest, maar zelf vinden ze het ook verschrikkelijk. "Hopelijk wordt de ernst van de situatie gezien!", besluiten ze hun noodkreet.

Uit cijfers van de veiligheidsregio blijkt dat het aantal vrijwilligers in Zeeland het afgelopen jaar iets is afgenomen. Ook zien ze over een paar jaar een flinke groep vrijwilligers door vergrijzing vertrekken.

Open oefenavond

Om nieuwe mensen te vinden heeft het team afgelopen vrijdag een open oefenavond gehouden. Op die avond konden geïnteresseerden zien wat het werk inhoudt dankzij meerdere demonstraties en was bijna de hele brandweerploeg aanwezig om uitleg te geven over hun belangrijke vrijwilligerswerk.

De open oefenavond heeft over enthousiaste bezoekers niet te klagen, al zijn de meesten wel erg jong. Het is geen verrassing voor Kristof Missiaen die als 25 jaar brandweervrijwilliger is: "Het zijn altijd de kinderen die komen, maar we zoeken eigenlijk mensen van 25 jaar en wat ouder om deze job te doen. En de kinderen misschien over een aantal jaren."

Missiaen glundert als hij het over de brandweer heeft. "Je moet er vanuit gaan dat het begint als een hobby, maar als je die microbe eenmaal te pakken hebt, wil het niet meer weg." Ook moet hij er niet aan denken wat er in een oud stadje als Sluis zou kunnen gebeuren als de brandweer structureel te weinig mensen heeft. "Als er hier iets fout gaat, dan gaat het behoorlijk fout. Als er niemand van Sluis op kan komen dagen hebben we een groot probleem."

Leeftijden ploeg Sluis

De brandweerploeg uit Sluis bestaat nu uit 17 mensen. Dat is er eigenlijk al eentje te weinig. Van de 17 zijn er 6 boven de 50. Vroeger moesten die automatisch stoppen als ze 55 werden, maar dat is niet meer zo. Nu mag iemand door tot hij wil stoppen, maar dan moet de vrijwilliger wel door de medische keuringen blijven komen.

De brandweervrijwilligers die hun hand opsteken zijn boven de vijftig en moeten over een paar jaar vervangen worden (foto: Omroep Zeeland)

Vers bloed is dus nodig. Melvin Mannaart heeft al gehoor gegeven aan de oproep en is nu 1,5 jaar vrijwilliger op de post van Sluis. "Ze zaten hier in zwaar weer. Toevallig kon ik mee instappen omdat mijn buurman er ook aan begon." Het werk heeft een flinke impact met de opleiding en de uitrukken. "Er wordt veel van je gevraagd, maar dat is niet erg", aldus Mannaart.

Nieuwe vrienden gezocht

Mannaart weet ook dat meer leeftijdsgenoten de stap moeten gaan zetten om de ploeg in de toekomst overeind te houden: "Het team is een warm bad en elke keer als de pieper gaat is het een uitdaging." Missiaen vult aan: "Bij ons is het een groep vrienden en je kan altijd terugvallen op deze mensen". Maar er kunnen dus zeker nog nieuwe vrienden bij.

