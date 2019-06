Dylan Groenewegen wint eerste etappe ZLM Tour na valpartij

Met vier Zeeuwen (Brian van Goethem, Thijs de Lange, Marco Minnaard en Wesley Mol) aan de start vertrok het peloton om 11.15 uur in Bredene. Zij maakten allemaal geen deel uit van de eerste kopgroep. Dat waren Elmar Reinders (Roompot-Charles), Stef Krul (Metec Cycling Team), Daan van Sintmaartensdijk (Alecto Cyclin Team) en Julien van den Brande (Tarteletto-Isorex).

Zij vonden elkaar in de vlucht van de dag en waren bijna de gehele rit aan elkaar verbonden. Krul was de eerste die de Westerscheldetunnel uit kwam en drie bonificatieseconden verdiende bij de tussensprint.

Met nog 32.5 kilometer te gaan had het viertal nog bijna twee minuten over van hun voorsprong op het peloton. Maar zoals verwacht werd het viertal nog bijgehaald door het peloton. Dat gebeurde in de laatste van de vier plaatselijke rondes rond Heinkenszand.

In die laatste ronde ging topfavoriet voor de eindzege vandaag Dylan Groenewegen nog onderuit. De sprint van Jumbo-Visma viel bij het uitrijden van 's-Heerenhoek en moest een achterstand goed maken. Met behulp van zijn ploeggenoten kwam Groenewegen terug in het peloton en kon hij het in de massasprint afmaken. Hij bleef de Let Liepins en de Australiër Ewan voor.

Leiderstrui

De leiderstrui blijft ook in handen van Jumbo-Visma. Omdat Jos van Emden gisteren de proloog rondom Yerseke won blijft hij de leider in het algemeen klassement. De ZLM Tour gaat morgen verder met een etappe van Etten-Leur naar Buchten. Zondag eindigt de wielerwedstrijd in Tilburg.

