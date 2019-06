Woningcorporatie blijft, ondanks tegenslagen, experimenteren met duurzame huizen

Het appartementencomplex 'De Zeven Provinciën' in Goes is voorzien van riothermie (foto: RWS Wonen)

Aan het Hollandiaplein in Goes staat sinds twee jaar het appartementencomplex 'De Zeven Provinciën'. De zestig appartementen in dit complex zouden worden verwarmd door middel van rioolwarmte (riothermie). Een techniek die zich al bewezen heeft in Zwitserland en Duitsland, maar in Goes wil het nog niet lukken.

Warmte uit rioolwater

Bij riothermie zit er in de rioolbuis een speciale techniek die de warmte uit het rioolwater haalt en daarmee de huizen verwarmt. Behalve in Goes. Het systeem komt maar niet op volle kracht, waardoor het te weinig warmte genereert om alle appartementen te verwarmen.

Volgens Maarten Sas van woningcorporatie RWS Wonen ligt het niet aan de techniek, maar is er waarschijnlijk een fabricagefout gemaakt in de rioolbuis. Bewijzen kan hij het niet, want het opgraven van de buis gaat niet zo een, twee, drie.

Oplossing zoeken

De bewoners verwarmen nu hun appartementen met behulp van een cv-ketel. "Gelukkig hadden we er voor de zekerheid een cv-ketel in gestopt, omdat wij niet zeker wisten of het systeem in de winter voldoende warmte zou leveren."

De woningcorporatie is nu aan het bekijken hoe het probleem met de riothermie kan worden opgelost. Daarvoor liggen verschillende scenario's op tafel. Eén van de plannen is om het systeem om te leggen en aan te sluiten op een rij nieuwbouwhuizen van RWS die de komende jaren naast het appartementencomplex verrijzen.

IJswoningen

RWS Wonen heeft ook een experiment lopen met zogenoemde ijswoningen. Een systeem waarbij er onder de woning een bak met water zit, waar warmte uit wordt gehaald tot het water bevriest. Met de energie die daarbij vrijkomt, worden de huizen verwarmd.

Ook het ijsbuffer-systeem kampte met problemen. De temperatuur in de woningen werd soms te hoog en de koeling in de zomer werkte niet in alle woningen. Daardoor viel de energierekening hoger uit dan de bedoeling was. Om die opstartproblemen op te vangen, werden de bewoners door woningcorporatie RWS gecompenseerd voor de te hoge rekeningen.

De kinderziektes zijn inmiddels verholpen. De woningcorporatie durft het nu zelfs aan om een heel appartementencomplex te voorzien van deze techniek. Appartementen zijn volgens Maarten Sas beter geschikt voor deze techniek. "Het maakt het een stuk goedkoper. Want bij huizen heb je met deze techniek voor elke woning een installatie in de kelder nodig en bij een appartementencomplex maar één grote installatie."

'We houden de experimenten bewust klein'

RWS experimenteert bewust met veel verschillende technieken. "De reden daarvoor is, is dat wij ook zien dat de hele energietransitie die we moeten gaan doen ook heel groot is. En omdat je wil zien hoe die experimenten op papier in werkelijkheid werken." Maar de woningcorporatie neemt geen onnodig risico. "We houden de experimenten bewust klein, zodat wanneer het fout gaat het probleem ook klein is."

Het appartementencomplex Westerschans in Goes in aanbouw (foto: RWS Wonen)

Voor de voortrekkersrol die RWS Wonen op dit gebied pakt, krijgt het veel lof. Onder andere van Gerrit Rentier van Energiek Zeeland. Een platform waar alle Zeeuwse gemeenten en provincie bij zijn aangesloten en die vanaf dit najaar particulieren gaan adviseren bij het verduurzamen van hun huis. Volgens Rentier zijn de proeven goed voor de toekomst.

Hij vergelijkt het met de windmolenindustrie. "Die bedrijven bouwden ook niet meteen de grootste windmolen, maar begonnen klein, leerden van de fouten en bouwden steeds een beetje groter. De bedrijven die toen klein begonnen, zijn nu de grootste. En de bedrijven die meteen groot begonnen, bestaan nu niet meer."

Hoeveel de experimenten de woningcorporatie tot nu hebben gekost, weet Maarten Sas niet precies. Ook omdat ze voor veel experimenten subsidie hebben gekregen. "Het is veel geld, maar als het goed is besparen we naar de toekomst toe, omdat we dan weten welke techniek het niet doet en welke wel." Sas ziet, net als andere experts, dat elke type woning om een andere oplossing vraagt.

Bij nieuwbouwwoningen ziet hij dat de warmtepompen die met een bodemlus de warmte uit de grond halen de meeste kans van slagen hebben. Ook bij appartementen werkt dit systeem naar tevredenheid. Hoewel daar de ijsbuffer ook goed bij werkt.

'Grote investering'

De uitdaging ligt volgens Sas bij de bestaande huizen. Omdat er moet worden overgestapt naar een ander warmtesysteem, moeten vaak ook radiatoren worden vervangen of vloerverwarming worden aangelegd. "Dat is een grote investering en die doe je niet zomaar. Dus dat is lastig. Wij zijn nog aan het zoeken en experimenteren wat daar de beste techniek voor is." En dus zal er de komende jaren nog veel getest en geëxperimenteerd worden in Goes.

