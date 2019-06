Gemeente Terneuzen belooft onderzoek naar stofhinder in Sluiskil en omgeving

Ben van Assche, wethouder milieubeheer, laat weten dat het onderzoek uit twee delen bestaat. "Het eerste gedeelte bestaat uit een handhavingsonderzoek waarbij wordt gekeken of er sprake is van luchtvervuiling en of bedrijven in overtreding zijn. Het tweede deel komt nog in de toekomst en dat gaat over de luchtkwaliteit en wat het effect is voor de kanaalzone", vertelt Van Assche.

Uitleg van Ben van Assche, wethouder milieubeheer van de gemeente Terneuzen oer het fijnstof onderzoek

Bezorgde inwoners

De wethouder beweert dat het grove zichtbare stof geen gezondheidsproblemen zal opleveren, maar het fijnstof dat door de lucht zweeft en kleiner is dan tien micrometer is baart de inwoners van Sluiskil zorgen. "We horen dat veel mensen die wonen aan de Kanaalweg ziek zijn met longaandoeningen. Hierdoor vermoeden we dat dit komt door het fijnstof. We weten niet wat erin zit dus we zouden graag meer duidelijkheid willen over wat we precies inademen", zegt Hans Arissen voorzitter van Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon.

De man van Francien Kouwijzer uit Sluiskil verzamelt regelmatig vuil van de voorruit van zijn auto (foto: Omroep Zeeland)

De man van Francien Kouwijzer uit Sluiskil verzamelt regelmatig vuil van de voorruit van zijn auto. "Hij probeert in ieder geval zoveel mogelijk feiten bij elkaar te krijgen", vertelt Kouwijzer. Ze heeft inmiddels behoorlijk wat dozen in haar huis staan met vervuilde watjes. 'We zouden het heel graag willen opsturen voor onderzoek, maar dat kost veel geld. Daarom hebben we aangegeven bij de gemeente dat we dit hebben en we hopen dat ze er iets mee doen", aldus Kouwijzer.

Het is nog onduidelijk wanneer het handhavingsonderzoek van de gemeente van start gaat.

