Student houdt sleutel graf Michiel de Ruyter voorlopig in Rotterdam

Student Thijs Meuldijk heeft de sleutel geërfd van zijn opa. "Hij zei altijd al dat het de sleutel van het graf van De Ruyter was, maar hij heeft het nooit willen controleren." Meuldijk kreeg toestemming om de sleutel te passen op het graf in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Na wat wikken en draaien ging de deur open en stond hij in het graf van Michiel de Ruyter.

Sleutel bleef achter

De opa van Meuldijk, Jan Steinvoort, kocht vijftien jaar geleden een pand aan de Hoflaan in Rotterdam. Dat pand herbergde eerder het Kralings Museum, waarin tal van stukken stonden die te maken hadden met De Ruyter. De sleutel was achtergebleven in het pand en kwam zo in het bezit van de opa van Thijs Meuldijk.

Op de vraag of hij bereid is om de sleutel eventueel te verkopen of uit te lenen aan een Zeeuws museum is het antwoord voorlopig nee. "Daar ben ik wel over aan het nadenken. Ik snap dat ze in Zeeland misschien geïnteresseerd zijn. Maar de emotionele waarde is voor mij nog te groot", aldus de student.