Oma's aan de (lap)top: Dauwendaele krijgt Walcherse pilot

Viering 5 jaar Digisteun (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Oude Hesselink gaat het niet alleen maar om 'oma's aan de (lap)top'. "Het is echt veel breder dan dat." zegt Oude Hesselink. In de afgelopen vijf jaar ontdekte zij dat heel veel groepen tegen een digitale muur aanlopen. "Een whatsappje sturen is geen probleem maar als je veertig bent en je partner die altijd alles voor je digitaal gedaan heeft plotseling overlijdt dan moet jij dat ineens gaan doen. Dat kan enorme digitale stress opleveren."

Maar dat is niet het enige wat Jaqueline Oude Hesselink opviel de afgelopen jaren. "Ik heb ook mensen die jonger zijn. Een jongen van twintig jaar die niet digitaal meekwam omdat er thuis financiële problemen waren en hij daardoor niet kon beschikken over moderne digitale apparatuur. Dat wilde hij op school niet aangeven en daardoor ontstond er een kloof tussen wat leeftijdsgenoten konden en wat hij kon. Via ons heeft hij het uiteindelijk alsnog geleerd."

Computer (foto: OZ)

Harde Zeeuwse cijfers heeft Oude Hesselink niet maar door haar ervaring schat zij dat tien tot vijftien procent van de Zeeuwen nog altijd digibetisme hebben en hulp kunnen gebruiken. Op Walcheren is die vraag er ook. Samen met onder andere Welzijn Middelburg keek zij waar er behoefte is aan Digisteun. "We gaan de digisteundesk die uit een e-mailadres en een telefoonnummer bestaat openstellen voor heel Walcheren." Doel is dat vooral welzijnsorganisaties of andere organisaties mensen bij ons opgeven die hulp nodig hebben."

Verder wil Digisteun inzoomen op een wijk en dat wordt Dauwendaele. In de komende weken gaan ze kijken wat daar precies nodig is. "Denk aan een digisteunpunt daar zitten minimaal twee vrijwilligers waar mensen terecht kunnen. Maar wij kunnen ook cursussen of gastlessen over bijvoorbeeld internetbankieren organiseren. Hoe mooi is het dat je de ene dienstverlening met de hulpvraag uit de wijk kunt combineren. Samen aan de slag voor een breder vangnet!" Na de zomervakantie hoopt Oude Hesselink het in Dauwendaele rond te hebben. "Als zij een go geven hebben we het binnen een paar weken gerealiseerd!"