Nieuw lespakket over digitale geletterdheid en sociale media

Lespakket De Sociaalste school (foto: Omroep Zeeland)

"Ik hoop hiermee ook Zeeuwse scholen te inspireren. In Vlaanderen en Nederland krijgen in totaal vijfhonderd scholen dit lespakket." Schipperheijn doet het al drie jaar en heeft dit jaar een nieuw lespakket ontwikkeld. Doel is om kinderen projectmatig een heel schooljaar te laten werken "Het gaat vaak over leer kinderen coderen. Maar je moet ze juist kritisch laten nadenken over nieuws op sociale media, leren wat algoritmes zijn, zo kan ik nog wel doorgaan."

Duurzaam digitaal burgerschap is het thema van het nieuwe lespakket waarin we ook inzetten op het mediaprofiel van de leerkracht. Hoever staat hij of zij zelf in zijn/haar digitale ontwikkeling? Maar er zit ook een handleiding in hoe je meer betrokkenheid creëert tussen ouders/leerkrachten en leerlingen. "We willen dat scholen meer op digitaal gaan inzetten. Maar dan als middel om digitale geletterdheid te ondersteunen en niet als doel om tablets aan te schaffen."

Inhoud lespakket De Sociaalste school (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Schipperheijn kan het gebruik van digitale apparatuur en sociale media ook zo zijn voordelen hebben. "Mijn dochter zat toen ze kleiner was altijd maar achter haar tablet te kijken naar Barbie en het Zwanenmeer. Dat vond ze zo interessant dat ze zelf op zoek ging naar ballet van het Zwanenmeer. Op Youtube heeft ze sindsdien allemaal choreografie filmpjes bekeken en nagedaan. Uiteindelijk leidde dat tot een toelating aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen."

Katja Schipperheijn is bijna door haar lespakketten heen maar heeft nog een lespakket beschikbaar. "Ik wil wel mijn best doen om nog een lespakket te maken en dan mag Omroep Zeeland die weggeven aan een school die interesse heeft."

De sociaalste school lespakket

